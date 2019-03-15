При теракте в новозеландской мечети спасся 10-летний сын российской мигрантки
Ребенок вместе с отцом находился в соседней от места расстрела комнате в мечети.
Ребенок вместе с отцом находился в соседней от места расстрела комнате в мечети.
Сын российской мигрантки был в соседней от места массового расстрела комнате в мечети в Крайстчерче. 10-летний мальчик посетил мечеть вместе со своим отцом, рассказала бабушка ребенка Ирина, проживающая в Новой Зеландии, радиостанции «Говорит Москва». 15 марта вооруженные люди ворвались в мечети
«У меня там [в мечети] внук был вместе с отцом. У него отец мусульманин, и они по пятницам ходят туда, он его забирает из школы…
Там много комнат, и они находились в другой. Меня, конечно, трясло. Я так переживала, думаю, господи, ну, это же ужас
какой-то!
С ним все нормально, отец ему [мальчику] сказал, что этот инцидент произошел, он не понял ничего", — рассказала бабушка мальчика радиостанции «Говорит Москва». Она добавила, что неизвестно, что было бы, если бы внук находился в другой комнате.
Менеджер по найму Карл Помаре, проезжавший недалеко от места массовой стрельбы, остановился и попытался помочь пострадавшим вместе со своим другом. «Мой приятель пытался помочь парню, которому трижды выстрелили в спину. Но он скончался прямо у нас на глазах… Я просто не могу поверить, что это произошло!» — сообщил Помаре порталу nzherald.co.nz.
Один их прихожан мечети Фарид Ахмед сообщил, что был в комнате, рядом с которой велась стрельба, и не видел, кто стрелял в людей. «Я видел окровавленных людей,
Еще один свидетель трагедии сообщил, что все люди побежали к задним дверям мечети, чтобы спастись, а затем прятались за машинами и под машинами. «Стрельба все продолжалась, мы увидели, что один из тех, кто был с нами, был ранен в руку», — рассказал он.
А когда стрельба прекратилась, я осмотрелся, там был парень, который менял оружие и брал другое, потому что он припарковался на этой боковой подъездной дороге рядом с мечетью, и он просто взял пистолет, а затем стрельба началась снова.
Теракт в новозеландском Крайстчерче произошел 15 марта. Несколько нападавших устроили бойню в двух мечетях.
Один из террористов вел в это время прямую видеотрансляцию, на которой можно было увидеть, как он расстреливает прихожан. Трансляция продолжалась около 17 минут. В результате трагедии погибли 49 человек, более 40 находятся в больницах с тяжелыми ранениями.
Полиция Новой Зеландии сообщила о задержании четверых подозреваемых в нападении — троих мужчин и одной женщины. Один из главных подозреваемых — Брентон Таррант (так он называет себя на записанных им видео в Сети), 28-летний австралиец, придерживающийся ультраправых взглядов. В интернете был опубликован многостраничный манифест Тарранта, в котором объясняются причины теракта. Так, в частности, он указывает в тексте, что стремится развязать конфликт между «странами Запада и исламистами».