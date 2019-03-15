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19:13 (мск), источник: Daily Storm

При теракте в новозеландской мечети спасся 10-летний сын российской мигрантки

Ребенок вместе с отцом находился в соседней от места расстрела комнате в мечети.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Сын российской мигрантки был в соседней от места массового расстрела комнате в мечети в Крайстчерче. 10-летний мальчик посетил мечеть вместе со своим отцом, рассказала бабушка ребенка Ирина, проживающая в Новой Зеландии, радиостанции «Говорит Москва». 15 марта вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. По последним данным, погибли 49 человек, более 40 человек пострадали.

«У меня там [в мечети] внук был вместе с отцом. У него отец мусульманин, и они по пятницам ходят туда, он его забирает из школы…

Там много комнат, и они находились в другой. Меня, конечно, трясло. Я так переживала, думаю, господи, ну, это же ужас какой-то!

С ним все нормально, отец ему [мальчику] сказал, что этот инцидент произошел, он не понял ничего", — рассказала бабушка мальчика радиостанции «Говорит Москва». Она добавила, что неизвестно, что было бы, если бы внук находился в другой комнате.

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Менеджер по найму Карл Помаре, проезжавший недалеко от места массовой стрельбы, остановился и попытался помочь пострадавшим вместе со своим другом. «Мой приятель пытался помочь парню, которому трижды выстрелили в спину. Но он скончался прямо у нас на глазах… Я просто не могу поверить, что это произошло!» — сообщил Помаре порталу nzherald.co.nz.

Один их прихожан мечети Фарид Ахмед сообщил, что был в комнате, рядом с которой велась стрельба, и не видел, кто стрелял в людей. «Я видел окровавленных людей, какие-то люди с трудом двигались. В этот момент я понял, что все серьезно», — цитирует выжившего «Дождь».

Еще один свидетель трагедии сообщил, что все люди побежали к задним дверям мечети, чтобы спастись, а затем прятались за машинами и под машинами. «Стрельба все продолжалась, мы увидели, что один из тех, кто был с нами, был ранен в руку», — рассказал он.

А когда стрельба прекратилась, я осмотрелся, там был парень, который менял оружие и брал другое, потому что он припарковался на этой боковой подъездной дороге рядом с мечетью, и он просто взял пистолет, а затем стрельба началась снова.

Теракт в новозеландском Крайстчерче произошел 15 марта. Несколько нападавших устроили бойню в двух мечетях.

Источник: Reuters

Один из террористов вел в это время прямую видеотрансляцию, на которой можно было увидеть, как он расстреливает прихожан. Трансляция продолжалась около 17 минут. В результате трагедии погибли 49 человек, более 40 находятся в больницах с тяжелыми ранениями.

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Полиция Новой Зеландии сообщила о задержании четверых подозреваемых в нападении — троих мужчин и одной женщины. Один из главных подозреваемых — Брентон Таррант (так он называет себя на записанных им видео в Сети), 28-летний австралиец, придерживающийся ультраправых взглядов. В интернете был опубликован многостраничный манифест Тарранта, в котором объясняются причины теракта. Так, в частности, он указывает в тексте, что стремится развязать конфликт между «странами Запада и исламистами».

Следите за развитием темы Стрельба в мечетях в Новой Зеландии
 При теракте в новозеландской мечети спасся 10-летний сын российской мигрантки
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