Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии

Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин. В машине находились майор и два полковника. Как отмечается, Министерство обороны России об их гибели официально не сообщало.

Родителям одного из них — майора Сухроба Каримова — сообщили о произошедшем и попросили явиться в военный госпиталь имени Бурденко, чтобы сдать анализ ДНК. Однако по результатам теста образцы не совпали. «Скоро месяц будет, как он [Каримов] пропал без вести», — пояснил собеседник «Би-би-си». Изданию не удалось выяснить имена остальных находившихся в УАЗе военных. На запрос, отправленный в Минобороны, ответа пока нет.