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21:50 (мск), источник: Интерфакс

Обвинение запросило пять лет колонии для отца полковника Захарченко

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Государственное обвинение попросило приговорить к пяти годам колонии Виктора Захарченко — отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко — по делу о растрате порядка 4,5 млн рублей банка «Московское ипотеченое агентство» (МИА), передал корреспондент «Интерфакса».

«Прошу признать Захарченко виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей», — заявила гособвинитель Ирина Дидова в ходе прений сторон по делу в Мещанском суде Москвы в пятницу.

Другого фигуранта дела — бывшего председателя правления МИА Владимира Корьевкина прокурор также попросила признать виновным и предложила суду назначить ему шесть лет в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

Корьевкину вменяется растрата 1,7 млн рублей МИА (ч. 4 ст. 160 УК РФ), В. Захарченко — пособничество в растрате около 4,5 млн рублей банка (ч. 5 ст. 33 — ч. 4 ст. ст. 160 УК РФ).

Как отметила в прениях Дидова, виновность подсудимых подтверждается совокупностью собранных и по делу и представленных суду доказательств.

По версии обвинения, Захарченко был фиктивно трудоустроен и получал зарплату в должности вице-президента — советника правления МИА, которое возглавлял Корьевкин, а затем находящийся в розыске Сергей Гриб.

Фигуранты были задержаны и отправлены под стражу с санкции суда весной 2017 года. В марте 2018 года по ходатайству следствия столичный Басманный суд изменил обоим меру пресечения на домашний арест.

Никто из обвиняемых не признает свою вину. Захарченко связывал свое уголовное преследование с попыткой сотрудников правоохранительных органов оказать давление на его сына.

Банком МИА, который признан по делу потерпевшим, в ходе расследования был заявлен гражданский иск к Корьевкину и Захарченко на сумму в 12,3 млн рублей. В кредитной организации обосновали свои требования, в том числе, ущербом деловой репутации.

Адвокаты Захарченко ранее заявили, что он полностью погасил изначально вмененный ему ущерб в размере свыше 4 млн рублей.

Бывшему врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. В настоящее время его дело рассматривает Пресненский суд Москвы.

«Московский патруль»: У Захарченко нашли имущество на 500 млн рублей
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