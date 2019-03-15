Обвинение запросило пять лет колонии для отца полковника Захарченко

«Прошу признать Захарченко виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей», — заявила гособвинитель Ирина Дидова в ходе прений сторон по делу в Мещанском суде Москвы в пятницу.

Другого фигуранта дела — бывшего председателя правления МИА Владимира Корьевкина прокурор также попросила признать виновным и предложила суду назначить ему шесть лет в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

Корьевкину вменяется растрата 1,7 млн рублей МИА (ч. 4 ст. 160 УК РФ), В. Захарченко — пособничество в растрате около 4,5 млн рублей банка (ч. 5 ст. 33 — ч. 4 ст. ст. 160 УК РФ).

Как отметила в прениях Дидова, виновность подсудимых подтверждается совокупностью собранных и по делу и представленных суду доказательств.

По версии обвинения, Захарченко был фиктивно трудоустроен и получал зарплату в должности вице-президента — советника правления МИА, которое возглавлял Корьевкин, а затем находящийся в розыске Сергей Гриб.

Фигуранты были задержаны и отправлены под стражу с санкции суда весной 2017 года. В марте 2018 года по ходатайству следствия столичный Басманный суд изменил обоим меру пресечения на домашний арест.

Никто из обвиняемых не признает свою вину. Захарченко связывал свое уголовное преследование с попыткой сотрудников правоохранительных органов оказать давление на его сына.

Банком МИА, который признан по делу потерпевшим, в ходе расследования был заявлен гражданский иск к Корьевкину и Захарченко на сумму в 12,3 млн рублей. В кредитной организации обосновали свои требования, в том числе, ущербом деловой репутации.

Адвокаты Захарченко ранее заявили, что он полностью погасил изначально вмененный ему ущерб в размере свыше 4 млн рублей.