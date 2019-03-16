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06:36 (мск), источник: ТАСС

Полиция Новой Зеландии сочла Брентона Тарранта ответственным за оба теракта

СИДНЕЙ, 16 марта. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии сообщила, что, по данным следствия, ответственность за оба нападения на мечети в Крайстчерче несет один человек — находящийся под стражей по решению суда Брентон Таррант.

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Об этом в субботу сообщил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш, выступая на брифинге для журналистов.

«На данный момент мы считаем Тарранта ответственным за оба нападения. Определенно, к дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения, однако, какие именно, будет определять следствие», — сообщил Буш.

Брентон Таррант был арестован 15 марта по обвинению в убийстве во время нападения на мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей. В результате нападения с применением огнестрельного оружия погибли, по последним данным, 49 человек, еще 48 раненых были доставлены в больницы.

По обвинению в атаке на выходе из мечети были задержаны двое мужчин и одна женщина. 28-летний австралиец Брентон Харрис Таррант был заключен под стражу до 5 апреля, двое других пока находятся в СИЗО, и, как отметили в полиции, отношение еще одного ранее арестованного к этому делу не установлено.

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