Полиция Новой Зеландии сочла Брентона Тарранта ответственным за оба теракта

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Об этом в субботу сообщил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш, выступая на брифинге для журналистов.

«На данный момент мы считаем Тарранта ответственным за оба нападения. Определенно, к дате следующего заседания суда ему будут предъявлены новые обвинения, однако, какие именно, будет определять следствие», — сообщил Буш.

Брентон Таррант был арестован 15 марта по обвинению в убийстве во время нападения на мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей. В результате нападения с применением огнестрельного оружия погибли, по последним данным, 49 человек, еще 48 раненых были доставлены в больницы.