Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что произошло с бежавшей на Украину ополченкой-танкисткой
Москвичи придумали, как не платить за парковку (мэр не оценил)
3-летняя дочь Николаева продемонстрировала целую палитру эмоций
Энн Хэтэуэй вышла в свет в «мужском» пиджаке и белой юбке
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Дети неразумныеВ какие скандалы попадают наследники президентов экс-СССР?
Ксения Собчак умилила поклонников снимком 2-летнего сына на прогулке
Максим Галкин рассмешил соцсети забавным видео из жизни детей
"Ампутация из-за гангрены: Началову убивает ее же лечение" - СМИ
Богомолов впервые высказался о Собчак
Четырьмя матчами в субботу продолжится 20-й тур РПЛ
Сергей Бобровский был признан первой звездой матча НХЛ
Жена Павла Прилучного нарастила волосы
Басков и Киркоров устроили дебош в Узбекистане
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Суд обязал россиянина прибраться в захламленной квартире
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
11:06 (мск), источник: Mail.ru Новости

Спутник снял передвижение тропического циклона «Саванна»

Шторм «помиловал» Индонезию.

Вопреки опасениям, тропический циклон «Саванна» обойдет Индонезию стороной, но он все еще представляет угрозу для судов.

Такие данные были получены благодаря метеорологическому спутнику Suomi NPP, который проследил передвижение тропического циклона.

Циклон сформировался 14 марта в Индийском океане в 100 км к западу от Кокосовых островов. Скорость ветра в эпицентре «Саванны» достигала 64 км в час с порывами до 80 км в час. На Кокосовых островах было объявлено штормовое предупреждение.

Ожидалось, что «Саванна» накроет Индонезию, но снимки спутника показали, что циклон движется дальше на юг Индийского океана. При этом шторм только усиливается. Скорость ветра достигла уже 102 км в час.

По прогнозам, в ближайшие дни «Саванна» двинется на юго-запад, продолжая удаляться от Индонезии. Приблизительно через три дня она начнет ослабевать.

Читайте также

Власти Крыма оценили ущерб от нахождения в составе Украины
Порошенко заявил о «триедином ударе» по России
Молодого футболиста удалили с поля за жест в стиле Роналду
В Румынии построили шоссе длиной в 1 метр
Американец построил дом за 1500 долларов (фото)
МИД РФ пообещал практический ответ на новые санкции США и Канады
В Северной Корее обнаружили тайную революционную организацию
Спорт
Четырьмя матчами в субботу продолжится 20-й тур РПЛ Будут сыграны матчи «Оренбург» — «Динамо», «Урал» — ЦСКА, «Рубин» — «Ростов» и «Арсенал» — «Енисей»
Hi-Tech
«Трата времени»: что не так с истребителями F-15X Они вообще кому-то нужны?
Авто
Собянин ответил хитрецам, нашедшим способ не платить за парковку Мэр Москвы прокомментировал обсуждающийся в Сети новый способ, который, по мнению некоторых водителей, помогает избежать платы за парковку
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Роды скоро: Меган Маркл ушла в декретный отпуск Западные источники сообщают, что герцогиня закончила свою работу перед родами
Леди
11 лучших вещей на весну с Aliexpress Мы изучили статистику магазина Aliesxpress, нашли лидеров покупок и, руководтствуясь своим мнением, выбрали 11 best of the best.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь