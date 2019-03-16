Спутник снял передвижение тропического циклона «Саванна»

Вопреки опасениям, тропический циклон «Саванна» обойдет Индонезию стороной, но он все еще представляет угрозу для судов.

Такие данные были получены благодаря метеорологическому спутнику Suomi NPP, который проследил передвижение тропического циклона.

Циклон сформировался 14 марта в Индийском океане в 100 км к западу от Кокосовых островов. Скорость ветра в эпицентре «Саванны» достигала 64 км в час с порывами до 80 км в час. На Кокосовых островах было объявлено штормовое предупреждение.

Ожидалось, что «Саванна» накроет Индонезию, но снимки спутника показали, что циклон движется дальше на юг Индийского океана. При этом шторм только усиливается. Скорость ветра достигла уже 102 км в час.

По прогнозам, в ближайшие дни «Саванна» двинется на юго-запад, продолжая удаляться от Индонезии. Приблизительно через три дня она начнет ослабевать.