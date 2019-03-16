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16:35 (мск), источник: Известия

В Италии отравили свидетельницу по делу Берлускони

Смерть 34-летней марокканской танцовщицы и модели Иман Фадил, которая была свидетелем в уголовном деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, по предварительным данным, наступила от отравления радиоактивными веществами. Об этом 16 марта сообщает агентство ANSA со ссылкой на представителя итальянской прокуратуры.

Источник: AP 2019

Газета La Repubblica уточняет, что при отравлении использовались несколько веществ, среди которых был и изотоп кобальта, применяемый в медицине для радиотерапии злокачественных опухолей.

Фадил намеревалась свидетельствовать о том, что Берлускони выплачивал деньги проституткам и гостям своих вечеринок за сохранение в тайне того, что происходило на его вилле, поясняет The Times.

Но выступить на процессе девушка не успела: 29 января Фадил была госпитализирована. 1 марта она ушла из жизни.

В июне 2013 года суд Милана первой инстанции признал, что Берлускони имел интимную связь с несовершеннолетней проституткой Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби. Его приговорили к семи годам лишения свободы, запретив ему пожизненно занимать любые государственные посты. В марте 2015 года кассационный суд постановил оправдать Берлускони по «делу Руби».

8 марта сообщалось, что в отношении бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони возбудили дело о коррупции.

Сейчас 82-летний политик возглавляет партию «Вперед, Италия», которая входит во фракцию Европейской народной партии. 17 января Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент в мае текущего года.

Берлускони будет баллотироваться в Европарламент
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