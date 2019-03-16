В Италии отравили свидетельницу по делу Берлускони
Смерть 34-летней марокканской танцовщицы и модели Иман Фадил, которая была свидетелем в уголовном деле против
Смерть 34-летней марокканской танцовщицы и модели Иман Фадил, которая была свидетелем в уголовном деле против
Газета La Repubblica уточняет, что при отравлении использовались несколько веществ, среди которых был и изотоп кобальта, применяемый в медицине для радиотерапии злокачественных опухолей.
Фадил намеревалась свидетельствовать о том, что Берлускони выплачивал деньги проституткам и гостям своих вечеринок за сохранение в тайне того, что происходило на его вилле, поясняет The Times.
В июне 2013 года суд Милана первой инстанции признал, что Берлускони имел интимную связь с несовершеннолетней проституткой Каримой
8 марта сообщалось, что в отношении бывшего
Сейчас 82-летний политик возглавляет партию «Вперед, Италия», которая входит во фракцию Европейской народной партии. 17 января Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент в мае текущего года.