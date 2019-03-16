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17:50 (мск), источник: Ведомости

В Париже акция «желтых жилетов» переросла в столкновения с полицией

Очередная акция протестного движения «желтых жилетов» в Париже завершилась столкновениями с полицией и погромами, сообщает телеканал телеканал BFM TV. По его данным, 11 человек пострадали, еще около 60 задержаны.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Протестующие разбили витрины нескольких бутиков на Елисейских полях, разгромили знаменитый ресторан Fouquet’s и подожгли банковское агентство. Полиция для разгона манифестантов применила водометы.

По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, в сегодняшней акции «желтых жилетов» участвовали «профессиональные погромщики». Телеканал отмечает, что в последние недели протесты «желтых жилетов» проходили по относительно мирному сценарию, но события 16 марта больше напоминают первые «ожесточенные» акции.

Протесты «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре прошлого года, сначала они выступали против повышения цен на топливо, но позже их требования расширились. Власти страны пошли на уступки, о введении ряда социально-экономических мер. Однако «желтые жилеты» продолжают каждую субботу проводить акции протеста.

«Желтые жилеты» начали протестную акцию в центре Парижа
Во время загрузки произошла ошибка.
14:42 (мск)© Ньюстюб
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