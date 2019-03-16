В Париже акция «желтых жилетов» переросла в столкновения с полицией

По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, в сегодняшней акции «желтых жилетов» участвовали «профессиональные погромщики». Телеканал отмечает, что в последние недели протесты «желтых жилетов» проходили по относительно мирному сценарию, но события 16 марта больше напоминают первые «ожесточенные» акции.

Протесты «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре прошлого года, сначала они выступали против повышения цен на топливо, но позже их требования расширились. Власти страны пошли на уступки, о введении ряда социально-экономических мер. Однако «желтые жилеты» продолжают каждую субботу проводить акции протеста.