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19:43 (мск), источник: m24.ru

Сына депутата Госдумы задержали по подозрению в мошенничестве

В Красноярском крае по подозрению в мошенничестве задержали 28-летнего советника губернатора Антона Натарова.

Официальных комментариев по делу представители силовых ведомств пока не дают.

По данным РИА Новости, в московском аэропорту Шереметьево накануне был арестован бухгалтер регионального отделения партии ЛДПР. В субботу, 16 марта, в рамках расследования также были арестованы бывший редактор местного делового портала «Дела.ру» Дмитрий Болотов и директор новостного издания Newslab Сергей Мурзин. Имя еще одного задержанного не называется. Все подозреваемые сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Мера пресечения пока не избиралась.

Антон Натаров является сыном депутата Госдумы Сергея Натарова. Парламентарий сообщил «Интерфаксу», что узнал о задержании от адвоката.

«Судя по всему, речь идет о деле, где не была оказана часть услуг на небольшую сумму», — указал депутат.

Сотрудники ФСБ провели обыски в региональном отделении ЛДПР.

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