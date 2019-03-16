Сына депутата Госдумы задержали по подозрению в мошенничестве
В Красноярском крае по подозрению в мошенничестве задержали 28-летнего советника губернатора Антона Натарова.
В Красноярском крае по подозрению в мошенничестве задержали 28-летнего советника губернатора Антона Натарова.
Официальных комментариев по делу представители силовых ведомств пока не дают.
По данным РИА Новости, в московском аэропорту Шереметьево накануне был арестован бухгалтер регионального отделения партии ЛДПР. В субботу, 16 марта, в рамках расследования также были арестованы бывший редактор местного делового портала «Дела.ру» Дмитрий Болотов и директор новостного издания Newslab Сергей Мурзин. Имя еще одного задержанного не называется. Все подозреваемые сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Мера пресечения пока не избиралась.
«Судя по всему, речь идет о деле, где не была оказана часть услуг на небольшую сумму», — указал депутат.
Сотрудники ФСБ провели обыски в региональном отделении ЛДПР.