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21:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Дикая бабочка

Она победила Кристину Агилеру и стала звездой. Умерла Юлия Началова, ей было 38 лет.

Источник: РИА "Новости"

В одной из московских больниц в субботу 16 марта на 39-м году жизни умерла певица и актриса Юлия Началова. 11 марта артистка была доставлена в московскую больницу в тяжелом состоянии. Впоследствии ей провели операцию на ноге, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она была введена в состояние искусственной комы, однако ее состояние стремительно ухудшалось и врачам спасти певицу не удалось. Как Началова прошла путь от побед на детских ТВ-конкурсах до одной из самых заметных персон постсоветской эстрады — в материале «Ленты.ру».

Юлия Началова обрела популярность в конце 90-х благодаря таким хитам, как «Учитель», «Дюймовочка», «Герой не моего романа», и клипам, в которых голубоглазая блондинка с белоснежной улыбкой не стеснялась танцевать в роскошных и откровенных нарядах.

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Родившись в Воронеже в семье профессиональных музыкантов, он с детства занималась музыкой. Ее дальнейшая карьера, кажется, была предрешена. Уже в два года отец Виктор Васильевич началов — композитор и аранжировщик, заметил талант дочери и начал заниматься с ней вокалом. В пять лет она начала петь на профессиональной сцене, а в десять — одержала победу в творческом конкурсе «Утренняя звезда». После первого места на международном детском вокальном фестивале Big Apple-95, где она успела обойти Кристину Агилеру и Дину Браун, в успех молодой исполнительницы начинают верить не только родители, но и музыкальные продюсеры.

Совмещая работу ведущей в детской передаче «Там-Там новости» с занятиями музыкой, уже в 14 лет Началова выпускает свой первый альбом «Ах, школа, школа». Завязав волосы в два тугих хвостика и одевшись в школьную форму, как Бритни Спирс в клипе One More Time, она поет про симпатичного учителя рисования, ожидание летних каникул и подростковую влюбленность.

Повзрослевшая и перешедшая на более романтичный репертуар Началова больше не вяжется у поклонников с образом романтичной школьницы, и ее карьера временно идет на спад.

В 2001 году она выходит замуж за солиста некогда популярной группы «Премьер-министр», но уже через три года их брак распадается. После развода певица в буквальном смысле сбегает на остров — она становится участницей шоу «Последний герой», которое помогает ей вновь напомнить о себе.

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История жизни и любви Юлии Началовой

Окончившая ГИТИС Началова, а в 2000-е годы мелькает не только на телевидении, но и снимается в кино. Она исполняет главную роль в фильме «Герой ее романа» — там она играет молодую певицу, в которую влюбляется нефтяной магнат по прозвищу Шеф. Артистка также появляется в фильмах «Бомба для невесты» и «Три мушкетера». Не забывает исполнительница и о музыкальной карьере — после десятилетнего затишья в 2005 году она переиздает старые песни и выпускает «Детский альбом», а вслед за ним выходит и пластинка «Музыка Любви», на которой прослеживается кардинальная смена тематики творчества — от более неактуальных подростковых проблем молодая девушка переходит к лиричным композициям о любви. Вскоре после выхода сборника она снова выходит замуж, на этот раз за футболиста Евгения Алдонина. У пары рождается ребенок, но в 2011 они расходятся. В это время Юлия занимается работой ведущей — вместе с Николаем Басковым она появляется на программе «Субботний вечер» и сотрудничает с телеканалом «Звезда».

В 2008 году Виктор Началов помогает дочери выпустить сборник «Лучшие песни».

Отец вообще находится рядом с артисткой на протяжении всей ее карьеры и всячески поддерживает ее в работе над новой музыкой.

А в 2013 году у певицы происходит англоязычный дебют — релиз Wild Butterfly. Он случился во многом благодаря сотрудничеству с американским продюсером Уолтером Афансьевым, с которым Началову познакомил Филипп Киркоров. К тому времени от старого образа исполнительницы не остается никаких воспоминаний, и эффектная блондинка становится одним из главных секс-символов российской эстрады. Она не стесняется появляться обнаженной в журнале MAXIM и давать концерты в откровенных платьях.

В начале нынешнего года Началова сообщила, что страдает подагрическим воспалением суставов из-за длительного ношения высоких каблуков во время выступлений. 11 марта артистку доставили в московскую больницу в тяжелом состоянии, там ее ввели в состояние искусственной комы. Позже Началовой провели операцию на ноге. Причиной смерти, по предварительным данным, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сопровождающаяся отеком легких.

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