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21:23 (мск), источник: ТАСС

Отец Началовой назвал причину смерти певицы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. У артистки остановилось сердце после заражения крови, сообщил Виктор Началов.

Источник: РИА "Новости"

Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца после заражения крови. Об этом сообщил ТАСС отец артистки, композитор Виктор Началов со ссылкой на врачей.

Началова умерла в субботу в возрасте 38 лет в московской больнице. Ранее днем врачи сделали ей операцию на ноге.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — сказал Началов. По его словам, «врачи делали все гениально, старались», но спасти певицу не удалось.

Дата и место прощания пока не определены, уточнил он.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора и музыканта. С раннего детства занималась музыкой, в начале 1990 приняла участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда», на котором познакомилась с певицей Ириной Понаровской. Понаровская несколько лет была наставником начинающей звезды.

Началова выпустила семь альбомов. Самыми известными стали композиции «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Много работала на телевидении и принимала участие в популярных шоу, была ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».

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