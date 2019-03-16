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21:50 (мск), источник: ТАСС

Режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию

МОСКВА, 16 марта /ТАСС/. Ранее народный артист СССР был госпитализирован перед Новым годом.

Источник: РИА "Новости"

Народный артист СССР, 93-летний режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию одной из московских больниц. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель Союза кинематографистов РФ.

«Марлен Мартынович в реанимации», — сказал собеседник агентства.

Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации.

Хуциев — режиссер фильмов «Весна на Заречной улице» (совместно с Феликсом Миронером), «Два Фёдора», «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Послесловие», «Бесконечность» и других кинокартин. В последние годы Хуциев работал над картиной «Невечерняя» про Толстого и Чехова.

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