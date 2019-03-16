Народный артист СССР, 93-летний режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию одной из московских больниц. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель Союза кинематографистов РФ.

Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации.