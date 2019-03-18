Кто и почему убил главу мафиозного клана Гамбино в Нью-Йорке?
Картина убийства главаря гангстерского клана Гамбино Франческо Кали постепенно обрастает новыми подробностями. Это первое заказное убийство босса
Картина убийства главаря гангстерского клана Гамбино Франческо Кали постепенно обрастает новыми подробностями. Это первое заказное убийство босса
Как сообщил на
Кали, которого, как предполагает следствие, выманили таким образом из дома, выбежал на улицу и обнаружил, что в его серебристый внедорожник Cadillac Escalade врезался пикап. Гангстер и мужчина, выскочивший из пикапа, обменялись
Кали пытался укрыться под внедорожником. Это породило первоначальную версию о том, что убийца сначала переехал его пикапом. Полиция подобрала на асфальте 12 гильз. По словам Шея, торс Кали был пронзен шестью пулями.
Род Кали происходит из Палермо. Сам он пользовался огромным авторитетом у тамошней мафии. «Оргпреступность в Италии рассматривает Кали как человека, обладающего влиянием и могуществом», — заявил федеральный прокурор Джои Липтон в 2008 году, когда Кали признал себя виновным в вымогательстве, за которое отсидел год и 4 месяца. Это был его единственный срок.
Минюст США, видевший в Кали восходящую звезду оргпреступности, пытался притормозить его вознесение на гангстерский Олимп. Когда он вышел на свободу, по условиям гласного надзора он не имел права без разрешения судебных властей видеться со своим дядей Джоном Гамбино. Последний умер своей смертью в 2017 году.
Следователи попросили у родных Кали видеозапись, сделанную охранной камерой видеонаблюдения. Получив отказ, они вернулись с судебным ордером.
Кончина Кали произвела ажиотаж в местных СМИ.
Не то чтобы
В октябре же в «Макдональдсе» для автомобилистов в Бронксе застрелили 71-летнего Сильвестра Зоттолу из клана Бонанно. Впоследствии в его убийстве был обвинен член уличной банды «Бладс».
В 1985 году киллеры, присланные знаменитым гангстером Джоном Готти по кличке «Франтоватый дон», застрелили у манхэттенского ресторана Sparks Stake House главу клана Гамбино Пола Кастеллано, чье место занял после этого заказавший его Готти.
Особняк Кастеллано находился неподалеку от дома Кали на
«Вы эту машину больше никогда не увидите, — сказал неназванный сотрудник правоохранительных органов газете New York Post. — Сейчас она размером с пень».
И Кастеллано, и Кали проживали в тихом районе
«Мы знаем, что здесь гуртовалась мафия, — заметил телеканалу CNBC местный житель Уилл Куриторе. — И мы считали, что это самый безопасный микрорайон на Статен-Айленде».
«Только, видно, не для мафиози», — вставила его жена Карен.
Полиция, насколько известно, не разрабатывает версию убийства в ходе грабежа или перепалки по поводу ДТП.
Как сообщает хорошо информированная Daily News, часть следователей не исключает причастности к этому преступлению Джина Готти, брата покойного Джона Готти, который отсидел 29 лет за торговлю наркотиками и освободился полгода назад. По этой версии, 73-летний Джин, возможно, претендовал на роль крестного отца клана Гамбино и хотел избавиться от Кали, который, строго говоря, был не постоянным главой клана, а ВРИО.
В начале нулевых в Бруклине проходил процесс другого брата Джона Готти — Питера, на котором в качестве потерпевшего выступал свирепый на вид актер Стивен Сигал. Питер вряд ли активно участвует в разборках гамбиновцев, поскольку отбывает пожизненный срок.
Другие версии гласят, что Кали пал от рук своих же подчиненных,
«Русские» бандиты, во всяком случае, всегда занимали в США подчиненное положение, взаимодействуя с итальянской мафией, членов которой они называли «носатыми» или «курносыми» и, насколько известно, никогда на них не покушались.
Профессор Университа
«Его будет трудно заменить», — сказал Абадински Daily News. Эксперт также не думает, что Кали заказал
В течение десятилетий мафия почти полностью контролировала в
Как писал журналист Дэвид Маркус в статье, опубликованной в журнале Federalist на следующий день после смерти Кали, главари мафии были знаменитостями; правоохранительные органы часто их не беспокоили, а ФБР едва признавало, что они существуют.
Нежелание силовых структур всерьез взяться за мафию отчасти объяснялось ее пропагандистской кампанией, которую особенно активно вел крестный отец Джозеф Коломбо. Он трубил на всех перекрестках, что является честным американским бизнесменом итальянского происхождения, и что ФБР донимает его из чисто расистских соображений. В 60-х и начале 70-х годов итальянские организации в США успешно протестовали против использования термина «мафия».
По иронии судьбы, Коломбо застрелили в 1971 году на организованном им «митинге итальянской гордости».
Могущество мафии пошло на убыль к началу 80-х, в основном благодаря тому, что правоохранительные органы успешно внедрили в нее своих сотрудников, таких как Джо Пистон, изображенный потом в кинофильме «Донни Браско», и научились склонять мафиози к сотрудничеству.
Переломный момент наступил в середине 80-х, когда под руководством тогдашнего федерального прокурора Южного округа
Хотя изображать мафию жертвой предубеждений против американцев итальянского происхождения вышло из моды еще в начале 70-х, в наши дни этим аргументом успешно воспользовалась защита Джозефа Каммарано и Джона Дзанкокьо, чей процесс в манхэттенском федеральном суде закончился оправдательным вердиктом в день убийства Кали.
Прокуроры утверждали, что они руководят гангстерским кланом Бонанно, и обвиняли их в преступном сговоре и вымогательстве. Защита убеждала присяжных, что мафия
Дженнифер
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