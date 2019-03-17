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01:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: перед падением Boeing набрал слишком высокую скорость и высоту

Источникам Reuters удалось ознакомиться с расшифрованными данными черных ящиков разбившегося Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines.

По их данным, самолет после взлета набрал «необычайно высокую скорость», прежде чем пилот сообщил о проблемах и попросил разрешения резко набрать высоту.

В частности, пилот попросил диспетчера подняться до уровня 14 000 футов (4200 м) над уровнем моря — около 6400 футов (2000 м) над аэропортом, а затем попросил вернуться в аэропорт.

«Он сказал, что у него проблемы с управлением полетом. Именно поэтому он хотел подняться», — сказал источник, добавив, что подробностей о данной проблеме не сообщалось, и голос пилота звучал нервно.

Кроме того скорость самолета после вылета была около 400 узлов (700 км/ч), а не 200−250 узлов (400 км/ч), что более типично для первых минут после вылета. «Это слишком быстро», — сказал источник.

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Эксперты говорят, что пилоты, как правило, просят подняться, когда испытывают проблемы у земли, чтобы получить запас для маневра. Диспетчер дал разрешение для поворота направо, потому что слева находится город. Примерно через минуту самолет пропал с радара.

Ожидается, что Boeing завершит исправление программного обеспечения системы в течение 10 дней, сообщили источники.

Напомним, французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) расшифровало показания черного ящика. В Бюро отметили, что не стали прослушивать аудиозаписи и передали их для дальнейшего расследования Эфиопии.

В воскресенье, 10 марта, Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибли 157 человек, среди них 3 россиянина. Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца.

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