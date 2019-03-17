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15:12 (мск), источник: РИА Новости

В Белграде протестующие прорвались к президентскому дворцу

БЕЛГРАД, 17 мар — РИА Новости. В Белграде протестующие прорвались к резиденции президента.

Источник: Reuters

Полиция сможет обеспечить безопасность в здании, а власти не позволят, чтобы насилие угрожало кому-либо, заявил журналистам глава государства Александр Вучич.

Сегодня более тысячи митингующих собрались перед президентским дворцом, где проходит пресс-конференция Вучича. Встреча началась в 12:00 по местному времени, после этого участники протеста попытались прорваться через ограждения около резиденции.

«Их единственная проблема, что собирается все меньше людей. Ночью их было 1584 человека, а в начале еще меньше. И нервничают из-за этого. И сейчас их еще меньше, а шума много, потому что фашист Обрадович и олигархи Джилас и Еремич могли вернуться во власть», — заявил Вучич представителям СМИ.

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Накануне участники 15-го мирного шествия против политики действующего президента закидали яйцами и временно блокировали здание гостелевидения в Белграде. Группа протестующих во главе с лидером оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадовичем вошла в коридор Радио и телевидения Сербии, облепили его листовками. Затем к Обрадовичу также присоединился бывший мэр столицы Драган Джилас: вместе они потребовали предоставить им эфир для выступления, но получили отказ.

Прибывшие на место правоохранители вели переговоры с демонстрантами, избегая столкновений. Позже полиция смогла вытеснить протестующих из здания РТС.

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