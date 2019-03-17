В Белграде протестующие прорвались к президентскому дворцу
БЕЛГРАД, 17 мар — РИА Новости. В Белграде протестующие прорвались к резиденции президента.
БЕЛГРАД, 17 мар — РИА Новости. В Белграде протестующие прорвались к резиденции президента.
Полиция сможет обеспечить безопасность в здании, а власти не позволят, чтобы насилие угрожало
Сегодня более тысячи митингующих собрались перед президентским дворцом, где проходит
«Их единственная проблема, что собирается все меньше людей. Ночью их было 1584 человека, а в начале еще меньше. И нервничают
Накануне участники 15-го мирного шествия против политики действующего президента закидали яйцами и временно блокировали здание гостелевидения в Белграде. Группа протестующих во главе с лидером оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадовичем вошла в коридор Радио и телевидения Сербии, облепили его листовками. Затем к Обрадовичу также присоединился бывший мэр столицы Драган Джилас: вместе они потребовали предоставить им эфир для выступления, но получили отказ.
Прибывшие на место правоохранители вели переговоры с демонстрантами, избегая столкновений. Позже полиция смогла вытеснить протестующих из здания РТС.