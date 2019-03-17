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17:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Дату похорон Юлии Началовой перенесли

Певицу Юлию Началову похоронят в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила директор артистки Оксана Мостовлюк, передает агентство «Москва».

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, церемония прощания пройдет в траурном зале кладбища. «Информация о времени будет распространена дополнительно», — добавила она.

Ранее источник РИА Новости в столичной мэрии сообщал, что похороны пройдут 19 марта. Отец певицы говорил, что церемония может состояться 20 марта.

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Певица умерла 16 марта, ей было 38 лет.

Сообщалось, что причиной ее смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сопровождающаяся отеком легких. Однако, по словам отца Началовой, артистка скончалась из-за гнойного воспалительного процесса.

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11:42 (мск)© Ньюстюб
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