Врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти
Бывший лечащий врач певицы Юлии Началовой Василий Шуров заявил, что причиной ее смерти стала случайность. Об этом он в воскресенье, 17 марта, рассказал в интервью «Комсомольской правде».
Бывший лечащий врач певицы Юлии Началовой Василий Шуров заявил, что причиной ее смерти стала случайность. Об этом он в воскресенье, 17 марта, рассказал в интервью «Комсомольской правде».
По словам Шурова, Началова проходила лечение в его клинике полгода назад и тогда не страдала ни диабетом, ни волчанкой. «Полгода назад Юля не была тяжелобольной, если не считать подагры. Подагра, к сожалению, была запущена, страдала функция почек», — отметил он. При этом медик подчеркнул, что подагра сама по себе не могла стать причиной смерти певицы.
Шуров также опроверг версию о том, что смерть Началовой могла быть
Как отметил бывший лечащий врач Началовой, то, что произошло с певицей, стало «роковой случайностью».
При этом он отметил, что тяжесть состояния певицы сначала недооценили, а когда речь зашла о необходимости ампутации ноги, сама Началова отказывалась от операции. «Потом впала в кому, разрешение взяли у родственников, но было уже поздно», — добавил Шуров.
О смерти 38-летней Юлии Началовой стало известно 16 марта. 11 марта артистку доставили в московскую больницу в тяжелом состоянии, там ее ввели в состояние искусственной комы. Позже Началовой провели операцию на ноге.
По предварительным данным, причиной смерти стала острая