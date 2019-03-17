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21:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Бывший лечащий врач певицы Юлии Началовой Василий Шуров заявил, что причиной ее смерти стала случайность. Об этом он в воскресенье, 17 марта, рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Источник: РИА "Новости"

По словам Шурова, Началова проходила лечение в его клинике полгода назад и тогда не страдала ни диабетом, ни волчанкой. «Полгода назад Юля не была тяжелобольной, если не считать подагры. Подагра, к сожалению, была запущена, страдала функция почек», — отметил он. При этом медик подчеркнул, что подагра сама по себе не могла стать причиной смерти певицы.

Шуров также опроверг версию о том, что смерть Началовой могла быть каким-то образом связана с резким похудением на 25 килограммов. «Она была в стабильном весе», — заявил он, уточнив, что артистка не принимала «жестких» БАДов, алкоголя или наркотиков.

Как отметил бывший лечащий врач Началовой, то, что произошло с певицей, стало «роковой случайностью».

«Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не думали, что все так кончится», — пояснил он.
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При этом он отметил, что тяжесть состояния певицы сначала недооценили, а когда речь зашла о необходимости ампутации ноги, сама Началова отказывалась от операции. «Потом впала в кому, разрешение взяли у родственников, но было уже поздно», — добавил Шуров.

О смерти 38-летней Юлии Началовой стало известно 16 марта. 11 марта артистку доставили в московскую больницу в тяжелом состоянии, там ее ввели в состояние искусственной комы. Позже Началовой провели операцию на ноге.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сопровождающаяся отеком легких.

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