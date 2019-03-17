Данные «черных ящиков» указали на сходство крушений Boeing в Эфиопии и Индонезии

По его словам, между двумя этим авиакатастрофами были выявлены «явные сходства», которые станут «предметом дальнейшего изучения в ходе расследования».

В чем именно заключается это сходство, министр не уточнил. Ранее Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что следователи в обоих случаях отметили необычное положение обломков хвостовых частей лайнеров, которое указывало на то, что носы самолетов резко наклонились вниз перед падением.

Судя по фотографиям с места крушения эфиопского самолета, он как будто «нырнул» носом вниз, отметил в разговоре с Reuters бывший руководитель кенийской ассоциации полетов Пол Гичинга. По его словам, это указывает на то, что лайнер был абсолютно неуправляем.

Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился 10 марта через несколько минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. На его борту были граждане 35 стран, в том числе трое россиян. Такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года упал в море рядом с Джакартой спустя 13 минут после взлета.