Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой
ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха».
ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха».
ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова. Как стало известно «Ъ», к предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд руб. и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно — в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы» на сумму 2 млрд руб. По версии ФСБ, господин Хачатуров в январе 2017 года осуществил убыточный обмен имевшихся на балансе этой компании паев на векселя еще одной из своих структур. Адвокаты бизнесмена называют новое обвинение незаконным, отмечая, что в сделке было задействовано исключительно имущество самого господина Хачатурова, поэтому ущерба кому бы то ни было причинено быть не могло даже теоретически.
По данным «Ъ», новый эпизод в уголовном деле, фигурантами которого являются Сергей Хачатуров и
Напомним, что изначально, в апреле 2017 года, само дело в отношении Сергея Хачатурова и Надежды Клепальской было возбуждено именно по этой статье. Тогда, как уже рассказывал «Ъ», версия следствия заключалась в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»). После уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные деньги в процентные векселя
Тогда защита обвиняемых, комментируя обвинение, заявляла, что «растратить или присвоить» по ст. 160 УК РФ можно только чужое имущество, что противоречит фактическим обстоятельствам дела. В результате в августе 2018 года, следствие переквалифицировало обвинение на ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), при этом сохранив фабулу дела неизменной. Недавно обвиняемым добавили и обвинение в отмывании средств, полученных преступным путем (ст. 174.1): речь шла о тех самых 6,1 млрд, полученных при продаже акций, с которых, к слову, господин Хачатуров заплатил около 1 млрд руб. налогов.
Как говорится в материалах расследования, в это время господин Хачатуров «начал совершать действия, направленные на хищение вверенного ему имущества» своей же фирмы «РГС-активы», передав находившиеся на балансе компании паи ПИФа недвижимости «Невский» другой своей фирме в обмен на векселя еще одной, также принадлежащей ему структуры. Следствие сочло обмен невыгодным, а ущерб оценило в сумму не менее 2 млрд руб. В постановлении следствия указано, что действия «фактического собственника и бенефициара» Хачатурова были совершены «не в интересах ООО “РГС-активы”, а с целью хищения, вопреки воле» компании. «Деятельность общества должна быть направлена на извлечение прибыли (экономической выгоды), а не на отчуждение ее имущества», — резюмировало следствие.
Вины ни по одному эпизоду господин Хачатуров, находящийся, несмотря на усилия адвокатов и определение Верховного суда РФ (см. «Ъ» за 4 декабря 2018 года), уже почти год в СИЗО (срок ареста продлен до 18 апреля), и госпожа Клепальская (она находится под домашним арестом) не признают. На протяжении многих месяцев обвиняемые давали показания, рассчитывая, по словам защиты, объяснить законность и правильность своих действий. Но с февраля 2019 года обвиняемые отказались давать показания, ссылаясь на исключительно обвинительную направленность расследования и его необъективность.
«Мы изначально предполагали, что следствие обязательно добавит еще
«Если вспомнить историю с акциями, — продолжил адвокат, — то следствие изначально квалифицировало действия с ними как растрату, указывая, что Хачатуров растратил или присвоил «вверенное ему имущество». Затем, видимо разобравшись, что у человека, являющегося генеральным директором своей собственной фирмы, просто не может быть субъекта, который бы ему «вверил» ее имущество, обвинение переквалифицировали на мошенничество. А одним из способов отмывания денег стали, по логике следствия, миллиардная уплата налогов с продажи ценных бумаг и размещение денег на российском банковском счете, где они благополучно и были арестованы следствием. И в случае с новым обвинением мы видим, что Сергей Хачатуров, являясь единственным собственником всех задействованных в сделке компаний, нанес ущерб сам себе, поскольку никаких интересов у ООО «РГС-активы», отдельных от интересов единственного собственника компании Сергея Хачатурова, не существовало. Указание же, что лицо являющееся собственником и генеральным директором ООО «РГС-активы», могло действовать «против его воли», очевидно, указывает на игнорирование базовых и общеизвестных понятий о юридических лицах, закрепленных в Гражданском кодексе РФ, согласно которым обвиняемый и был единственным «волеобразующим» и «волеизъявляющим» субъектом. Его действия если и противоречат
Господин Мельников отметил, что, по его мнению, дело господина Хачатурова является проявлением тревожной тенденции, когда в основу уголовного расследования ложится оценка правоохранительными органами экономической целесообразности той или иной коммерческой сделки, когда вместо нормального «предпринимательского риска», появляется искажающий экономическую жизнь «силовой риск». «Ст. 2 Гражданского кодекса гласит, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Закон не случайно говорит о риске, поскольку «самостоятельные» действия предпринимателя, принимающего решения, зависят от сотен факторов и изначально содержат вероятность потери его имущества, — отметил адвокат.
— У нас же получается, что любые действия, вне зависимости от причин и обстоятельств, могут стать поводом для уголовного преследования.
И появляются непрогнозируемые силовые риски. Силовикам нельзя давать такого права, иначе вести бизнес станет просто невозможно".
Александр Игорев