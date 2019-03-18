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11:10 (мск), источник: РИА Новости

Экс-директора лагеря «Сямозеро» в Карелии приговорили к 9,5 годам колонии

Группа подростков, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Парк-отель Сямозеро» в Карелии, попала в шторм во время водной экскурсии в июне 2016 года. Лодки перевернулись и затонули, погибли 14 детей.

Источник: РИА "Новости"

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 мар — РИА Новости. Экс-директора лагеря «Сямозеро» Елену Решетову приговорили к 9,5 годам колонии общего режима.

Такой же срок получил бывший координатор Вадим Виноградов.

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Инструктор Валерий Круподерщиков осужден на восемь месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.

Всего обвиняемыми по делу проходили шесть человек. Троих оставшихся суд оправдал, сочтя вину недоказанной. Это инструктор Павел Ильин, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Людмила Котович.

Трагедия на Сямозере

Восемнадцатого июня 2016 года дети из лагеря «Парк-отель «Сямозеро», расположенного в Карелии, отправились вместе с инструкторами на водную прогулку.

Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись.

Руководство лагеря не оповестило о случившемся оперативные службы. Спасательная операция началась лишь утром 19 июня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню и сообщила местным жителям о произошедшем.

В результате погибли 14 детей.

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