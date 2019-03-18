Экс-директора лагеря «Сямозеро» в Карелии приговорили к 9,5 годам колонии
Группа подростков, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Парк-отель Сямозеро» в Карелии, попала в шторм во время водной экскурсии в июне 2016 года. Лодки перевернулись и затонули, погибли 14 детей.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.