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11:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский школьник выстрелил однокласснику в лицо на уроке ОБЖ

Ученик школы № 1 города Саратова выстрелил однокласснику в лицо из винтовки, принесенной на урок учителем, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 4 марта 48-летний учитель принес на урок по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) пневматическую винтовку и предложил шестиклассникам попрактиковаться в стрельбе. В результате один из учеников выстрелил в лицо однокласснику и нанес ему ранение в области нижней челюсти. Пострадавшего шестиклассника госпитализировали и провели операцию по извлечению пули.

В отношении учителя ОБЖ возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей»).

В январе ученик девятого класса устроил стрельбу из ружья у школы в поселке Абалаково Красноярского края. Он обстрелял окна здания и припаркованные рядом автомобили, а также попытался застрелить своего одноклассника, который ранее избил его. В результате инцидента никто не пострадал. Отмечалось, что подросток обучается в коррекционном классе и находится под опекой бабушки и дедушки.

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