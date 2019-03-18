Российский школьник выстрелил однокласснику в лицо на уроке ОБЖ

По версии следствия, 4 марта 48-летний учитель принес на урок по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) пневматическую винтовку и предложил шестиклассникам попрактиковаться в стрельбе. В результате один из учеников выстрелил в лицо однокласснику и нанес ему ранение в области нижней челюсти. Пострадавшего шестиклассника госпитализировали и провели операцию по извлечению пули.

В январе ученик девятого класса устроил стрельбу из ружья у школы в поселке Абалаково Красноярского края. Он обстрелял окна здания и припаркованные рядом автомобили, а также попытался застрелить своего одноклассника, который ранее избил его. В результате инцидента никто не пострадал. Отмечалось, что подросток обучается в коррекционном классе и находится под опекой бабушки и дедушки.