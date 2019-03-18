Следователи назвали фейком угрозы в адрес семьи, попросившей у Путина мини-трактор

Источник: РИА "Новости"

Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области по результатам проверки, проведенной по сообщениям СМИ о том, что семья якобы получает в свой адрес угрозы о расправе.

Накануне администрация Псковской области создала специальную комиссию, чтобы разобраться в ситуации с семьей Перчиковых из деревни Томсино Себежского района, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о покупке мини-трактора.

По данным властей, после обращения к президенту у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили их в мошенничестве.

«Была проведена проверка по изложенным в СМИ фактах о якобы имевших место угрозах в адрес женщины и ее дочери. [Представители ведомства] лично общались с семьей, с ними сразу связались и попытались выяснить, кто им угрожает. Они сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровью, что это ложная информация распространяется в СМИ. Соответственно, вся вот эта информация, которая размещена в СМИ, можно считать ее фейковой», — сказал собеседник агентства.

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В конце прошлого года школьница из Себежского района без ведома взрослых отправила электронное обращение в адрес президента РФ, попросив подарить мини-трактор для мамы, которая работает санитаркой в районной больнице на двух ставках. По словам мамы девочки, Елены Перчиковой, она живет в частном доме вместе с дочерью, семье не хватает средств на существование, так как зарплата женщины составляет порядка 14 тыс. рублей в месяц.

Чтобы прокормить себя и ребенка, Перчикова содержит коз и занимается приусадебным участком, но возделывать огород вручную после дежурств в больнице не хватает сил и времени.

Ранее Перчикова сообщала ТАСС, что приобрела мотоблок за счет средств, собранных благотворителями. По словам Перчиковой, за счет помощи благотворителей ей удалось собрать порядка 90 тыс. рублей, часть из них семья направила на обучение ребенка. Появление техники, по словам женщины, помогло бы укрепить материальное положение семьи и обеспечило бы овощами собственного производства.