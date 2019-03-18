Второй по величине город Мозамбика почти полностью разрушен циклоном

Источник: AFP 2019

«Ситуация ужасающая. Масштаб разрушений огромен. Примерно 90% территории полностью разрушены», — заявил представитель организации, проводивший оценку разрушений с воздуха, Джейми Ле Сюер.

«Разрушено почти все. Линии коммуникаций полностью отрезаны, дороги полностью разрушены. До некоторых районов добраться невозможно. Город Бейра очень серьезно пострадал. Но к нам поступают данные о том, что ситуация за пределами города может быть даже хуже. Вчера прорвало большую дамбу, последняя дорога к городу отрезана», — добавил он.

После мощных ливней, наводнений и резких порывов ветра команде Красного Креста удалось впервые оценить масштаб разрушений в Бейре только в воскресенье. При этом они пока не располагают данными о жертвах и пострадавших среди населения.

«Пока начинает вырисовываться картина физических повреждений строений от циклона Идай, но гуманитарные последствия пока неясны», — говорится в сообщении.

Несколько дней подряд закрыт аэропорт Бейры после того, как циклон разрушил диспетчерскую вышку.

До того, как на город обрушился циклон, в нем проживало более 400 тысяч человек.