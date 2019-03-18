СК назвал фейком информацию о травле семьи девочки, написавшей письмо Путину
После заявления СК «Медуза» повторно связалась с героиней репортажа, 12-летней Тасей Перчиковой. Девочка утверждает, что рассказывала с мамой следователям об угрозах.
После заявления СК «Медуза» повторно связалась с героиней репортажа, 12-летней Тасей Перчиковой. Девочка утверждает, что рассказывала с мамой следователям об угрозах.
Информация о травле семьи Перчиковых из деревни Томсино в Псковской области, попросившей у президента РФ Владимира Путина трактор, является фейковой, заявили ТАСС в Следственном комитете.
Ведомство создало специальную комиссию, чтобы разобраться в ситуации. Сотрудники СК пообщались с семьей, и они сказали, что угроз их жизни и здоровью не было и что «это ложная информация распространяется в СМИ». «Соответственно, вся вот эта информация, которая размещена в СМИ, можно считать ее фейковой», — сказал собеседник агентства.
После заявления СК «Медуза» повторно связалась с Тасей Перчиковой. Девочка подтвердила изданию, что рассказывала с мамой следователям об угрозах в свой адрес и информация, публикуемая в СМИ, является правдой.
В репортаже «Медузы» говорилось, что жители села устроили травлю семьи и обвинили ее в мошенничестве
На следующий день после выхода репортажа губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что создаст комиссию, которая разберется в ситуации.
В конце прошлого года Тася Перчикова написала письмо Путину и попросила подарить