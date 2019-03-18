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13:44 (мск), источник: Esquire

СК назвал фейком информацию о травле семьи девочки, написавшей письмо Путину

После заявления СК «Медуза» повторно связалась с героиней репортажа, 12-летней Тасей Перчиковой. Девочка утверждает, что рассказывала с мамой следователям об угрозах.

Информация о травле семьи Перчиковых из деревни Томсино в Псковской области, попросившей у президента РФ Владимира Путина трактор, является фейковой, заявили ТАСС в Следственном комитете.

Ведомство создало специальную комиссию, чтобы разобраться в ситуации. Сотрудники СК пообщались с семьей, и они сказали, что угроз их жизни и здоровью не было и что «это ложная информация распространяется в СМИ». «Соответственно, вся вот эта информация, которая размещена в СМИ, можно считать ее фейковой», — сказал собеседник агентства.

После заявления СК «Медуза» повторно связалась с Тасей Перчиковой. Девочка подтвердила изданию, что рассказывала с мамой следователям об угрозах в свой адрес и информация, публикуемая в СМИ, является правдой.

В репортаже «Медузы» говорилось, что жители села устроили травлю семьи и обвинили ее в мошенничестве из-за просьбы 12-летней Таси, написавшей письмо президенту. Девочка рассказала корреспонденту издания, что ее называли «идиоткой, выскочкой, что вот мы тоже как ты живем, и ничего, терпим». Мать девочки Елена Перчикова сообщила, что ей звонили с незнакомого телефона и сказали, что «в следующий раз дочка будет порвана от уха до уха». На женщину также стали жаловаться на работе, и в итоге она уволилась.

На следующий день после выхода репортажа губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что создаст комиссию, которая разберется в ситуации.

В конце прошлого года Тася Перчикова написала письмо Путину и попросила подарить мини-трактор ее маме, которая работает на двух ставках в больнице и еле справляется с делами по хозяйству. Вскоре о девочке написали СМИ, а издание «Радио Свобода» сняло о ней документальный фильм под названием «Тася пишет Путину».

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