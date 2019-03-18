Полковнику Захарченко собирают взяткодателей

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Уголовное дело миллиардера из МВД Дмитрия Захарченко, арестованного за получение взяток, продолжает набирать обороты. Как стало известно «Ъ», следствие обратилось в Басманный райсуд, чтобы заочно арестовать еще трех его фигурантов, — ими являются два банкира и совладелец ООО «Группа компаний 1520», которые, по версии следствия, платили экс-полковнику за общее покровительство и решение различных вопросов.

В Басманный райсуд поступили ходатайства главного следственного управления СКР о заочных арестах совладельца ООО «Группа компаний 1520» Бориса Ушеровича, компания которого выступает одним из крупнейших подрядчиков РЖД, а также бывшего зампреда Инкредбанка Дмитрия Моторина и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. Все они заочно обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5. ст. 291 УК). Предполагаемым получателем незаконных вознаграждений на сотни миллионов рублей выступал экс-полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, которого сейчас судят за коррупцию. Генпрокуратура также добивалась конфискации у полицейского и его знакомых и родственников активов почти на 9 млрд руб., а кроме того, вскоре будет рассмотрен аналогичный иск на 500 млн руб.

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Имена Моторина, Станкевича и Ушеровича в качестве возможных взяткодателей назывались следствием в октябре прошлого года, когда был задержан, а потом и арестован Басманным райсудом Валерий Маркелов — еще один совладелец ООО «Группа компаний 1520». Одновременно с ним взяли под стражу бывшего ростовского адвоката Виктора Белевцева, которого следствие считает «доверенным лицом» полковника Захарченко. По версии ГСУ СКР, именно через защитника Дмитрий Захарченко мог получать взятки.

Следует отметить, что об предполагаемой коррупционной схеме правоохранители узнали от бывшего хозяина Инкредбанка и экс-владельца хоккейного клуба «Спартак» Германа Горбунцова, а также вице-президента этого кредитного учреждения, бывшего гендиректора «Спартака» Петра Чувилина. Отметим, что первый уже давно проживает в Лондоне. Там в 2012 году на него было совершено покушение, но экс-банкир чудом выжил.

Именно Горбунцов, по данным «Ъ», дал показания о том, что со счета в его банке полковнику Захарченко выплачивались $150 тыс. ежемесячно.

Петр Чувилин в 2016 году был осужден на четыре года за покушение на мошенничество. В прошлом году Петр Чувилин освободился условно-досрочно и начал активно сотрудничать со следствием.

Возможно благодаря их показаниям сотрудники СКР и узнали, что Дмитрий Захарченко познакомился с соучредителями ООО «Группа компаний 1520», еще работая в ростовской полиции, а переведясь в центральный аппарат МВД продолжил помогать им решать различные вопросы за вознаграждение. Предприниматели, которых собираются заочно арестовать, уже объявлены в международный розыск и, по некоторым данным, проживают на Кипре.