Полковнику Захарченко собирают взяткодателей
СКР хочет арестовать сразу трех известных бизнесменов по его делу.
СКР хочет арестовать сразу трех известных бизнесменов по его делу.
Уголовное дело миллиардера из МВД Дмитрия Захарченко, арестованного за получение взяток, продолжает набирать обороты. Как стало известно «Ъ», следствие обратилось в Басманный райсуд, чтобы заочно арестовать еще трех его фигурантов, — ими являются два банкира и совладелец ООО «Группа компаний 1520», которые, по версии следствия, платили
В Басманный райсуд поступили ходатайства главного следственного управления СКР о заочных арестах совладельца ООО «Группа компаний 1520» Бориса Ушеровича, компания которого выступает одним из крупнейших подрядчиков РЖД, а также бывшего зампреда Инкредбанка Дмитрия Моторина и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. Все они заочно обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5. ст. 291 УК). Предполагаемым получателем незаконных вознаграждений на сотни миллионов рублей выступал
Имена Моторина, Станкевича и Ушеровича в качестве возможных взяткодателей назывались следствием в октябре прошлого года, когда был задержан, а потом и арестован Басманным райсудом Валерий Маркелов — еще один совладелец ООО «Группа компаний 1520». Одновременно с ним взяли под стражу бывшего ростовского адвоката Виктора Белевцева, которого следствие считает «доверенным лицом» полковника Захарченко. По версии ГСУ СКР, именно через защитника Дмитрий Захарченко мог получать взятки.
Следует отметить, что об предполагаемой коррупционной схеме правоохранители узнали от бывшего хозяина Инкредбанка и
Петр Чувилин в 2016 году был осужден на четыре года за покушение на мошенничество. В прошлом году Петр Чувилин освободился
Возможно благодаря их показаниям сотрудники СКР и узнали, что Дмитрий Захарченко познакомился с соучредителями ООО «Группа компаний 1520», еще работая в ростовской полиции, а переведясь в центральный аппарат МВД продолжил помогать им решать различные вопросы за вознаграждение. Предприниматели, которых собираются заочно арестовать, уже объявлены в международный розыск и, по некоторым данным, проживают на Кипре.
Николай Сергеев