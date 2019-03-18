Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Россиянам «доплатят» по 30 тыс. рублей за установку ГБО
Экологически озабоченные женщины отказываются заводить детей
Муж Надежды Кадышевой преподнес ей роскошный подарок
В Петербурге в коммуналке нашли уникальную вековую роспись
Дети неразумныеВ какие скандалы попадают наследники президентов экс-СССР?
СК начал проверку после смерти оставленного в московской квартире ребенка
Кристина Орбакайте показала редкое фото с дочкой
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу
Названы самые страшные и ломающие психику фильмы
Юлия Абдулова хочет забрать дочь Началовой к себе - СМИ
Раскрыта судьба 12-летней дочери умершей Началовой
20 самых красивых плащей на весну
Звезды, которые поплатились здоровьем за желание похудеть
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Что стало с первыми элитными домами для новых русских
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
13:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне убили собаку ради мяса и поплатились

Убивших собаку ради мяса жителей Екатеринбурга приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима и году исправительных работ. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Екатеринбургу.

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга признал 32-летнего Максима Хозеева и 30-летнюю Алевтину Сабаргалиеву виновными по части 2 статьи 245 УК («Жестокое обращение с животным группой лиц с применением садистских методов»). Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима, его подельницу — к году исправительных работ.

Как сообщили изданию E1.Ru в полиции Екатеринбурга, живодер хотел причинить собаке максимальные страдания.

По данным издания, в ноябре 2018 года пьяные Хозеев и Сабаргалиева заманили бездомную собаку в нежилой дом и связали ее. После этого Хозеев около 20 раз ударил пса ножом в голову и туловище. Собаку бросили умирать в подвале дома.

Живодеры Хозеев и Сабаргалиева признали свою вину и заявили, что убили животное из-за желания попробовать собачье мясо, сообщается на сайте Uralweb.ru.

 Названа причина смерти Юлии Началовой
Россияне затравили шестиклассницу за письмо Путину
Экс-директора лагеря «Сямозеро» приговорили к 9,5 годам колонии
Командующий рассказал о зарплате командира подводной лодки
Музыкант Дидье Маруани подал новый иск к Филиппу Киркорову
Второй по величине город Мозамбика разрушен циклоном
Убийца — парикмахер: установлена личность Джека-потрошителя
В финском зоопарке обнаружили «мускулистую» обезьяну (фото)
Воссоединение Крыма с Россией положительно оценивают 88% россиян
Спорт
Кононов, Глушаков и Федун показали Каррере свой «Спартак» О возвращении Массимо на «Открытие» и войне между Глушаковым и фанатами
Hi-Tech
Можно ли узнать, кому принадлежал ваш номер мобильного телефона раньше? Что говорит закон?
Авто
Россиянам «доплатят» по 30 тыс. рублей за установку ГБО Минэнерго разработало программу «Развития рынка газомоторного топлива», по которой, в случае одобрения, россияне смогут получить льготы при установке ГБО
Кино
Подопечный Началовой выиграл шоу «Один в один» в день ее смерти Запись финала программы вышла в эфир 16 марта
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Дочь Юлии Началовой будет жить с отцом Родные постараются оградить 12-летнюю Веру Алдонину от лишнего внимания СМИ
Леди
Сестры Михалковы в новом имидже стали копиями Аллы Пугачевой Анна и Надежда приняли участие в модной фотосессии.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь