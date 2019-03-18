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16:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о расследовании в отношении Михаила Лесина перед его смертью

Бывший министр печати России и председатель правления холдинга «Газпром-медиа» Михаил Лесин в момент смерти подозревался в отмывании денег в Испании. Как сообщает осведомленный источник «Росбалта», в 2015 году испанские правоохранительные органы заинтересовала его недвижимость.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, в Испании было обнаружено множество объектов недвижимости, которыми Лесин владел либо лично, либо через офшорные компании или близких людей. Местные власти посчитали, что объекты подлежат проверке, поскольку их приобретение может быть связано с коррупционными схемами.

В 2015 году прокуратура Испании направила запрос России с целью выяснить, по какой причине Лесин покинул пост советника президента. Несмотря на то что российская сторона никакой информации не предоставила, расследование продолжилось и после смерти Лесина.

В марте был опубликован 149-страничный отчет судмедэкспертов, в котором говорилось, что у Лесина при смерти были обнаружены перелом подъязычной кости и шеи. Лесин был обнаружен мертвым 5 ноября 2015 года в номере отеля Dupont в Вашингтоне. Расследование по делу было закрыто в октябре 2016 года.

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