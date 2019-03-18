Стало известно о расследовании в отношении Михаила Лесина перед его смертью

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, в Испании было обнаружено множество объектов недвижимости, которыми Лесин владел либо лично, либо через офшорные компании или близких людей. Местные власти посчитали, что объекты подлежат проверке, поскольку их приобретение может быть связано с коррупционными схемами.

В 2015 году прокуратура Испании направила запрос России с целью выяснить, по какой причине Лесин покинул пост советника президента. Несмотря на то что российская сторона никакой информации не предоставила, расследование продолжилось и после смерти Лесина.