Елена Перчикова, столкнувшаяся с травлей соседей в Псковской области, отрицает, что с ней встречались представители Следственного комитета

«Со мной Следственный комитет не встречался, я никого из Следственного комитета не видела, — сказала Перчикова. — Никакого письменного объяснения по факту угроз у меня не брали, и подпись свою я нигде не ставила. Заявлений об угрозах я не писала, потому что это бессмысленно. Я сразу стала искать варианты для переезда. Дочка временно заперта дома, она никуда не выходит — именно из-за угроз».

Ранее Следственный комитет по Псковской области назвал фейком информацию об угрозах семье Перчиковых. В пресс-службе ведомства заявили, что представитель СК лично общался с семьей, чтобы выяснить, кто им угрожает. Однако мать и дочь якобы сказали, что факта угроз не было, а СМИ распространяют ложную информацию.