Елена Перчикова, столкнувшаяся с травлей соседей в Псковской области, отрицает, что с ней встречались представители Следственного комитета
Об этом Елена Перчикова 18 марта сообщила корреспонденту «Фонтанки».
Об этом Елена Перчикова 18 марта сообщила корреспонденту «Фонтанки».
«Со мной Следственный комитет не встречался, я никого из Следственного комитета не видела, — сказала Перчикова. — Никакого письменного объяснения по факту угроз у меня не брали, и подпись свою я нигде не ставила. Заявлений об угрозах я не писала, потому что это бессмысленно. Я сразу стала искать варианты для переезда. Дочка временно заперта дома, она никуда не выходит — именно
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