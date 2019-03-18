В результате стрельбы в Утрехте погибли три человека
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Утрехте в Нидерландах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на мэра города.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Утрехте в Нидерландах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на мэра города.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein.
После стрельбы власти Нидерландов подняли уровень террористической опасности до самого высокого в провинции Утрехт.
Полиция Нидерландов разыскивает уроженца Турции, подозреваемого в причастности к инциденту.