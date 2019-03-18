Горринга окончательно уволили из структур «Росгеологии»

«Пятнадцатого марта прошло общее собрание акционеров ОАО “КНГФ”, на нем было принято решение о смене генерального директора Горринга Р. И. господином Нестеренко П. А. Сегодня же все материалы переданы в ФНС», — говорится в сообщении советника гендиректора «Росгеологии» Антона Сергеева.
В январе «Росгеология» расторгла контракт с первым заместителем генерального директора Русланом Горрингом в связи с нарушением кодекса корпоративной этики холдинга. Ранее в соцсетях появилось видео с Горрингом, на котором он во время компьютерной игры употреблял нецензурные слова, а также рассказывал об интимных взаимоотношениях с подчиненными и прочих вещах, касающихся исполнения им своих рабочих обязанностей.
Глава Минприроды после этого распорядился провести в «Росгеологии» проверку финансово-хозяйственной деятельности, а также топ-менеджмента компании.
Сам Горринг был задержан 7 марта в столичном аэропорту «Внуково», а через два дня суд его арестовал на два месяца — до 7 мая. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011 году Горринг, тогда носивший фамилию Ганижев, стал фигурантом дела о взятке на 5 миллионов рублей, дал на допросе признательные показания, однако после того, как его отпустили под подписку о невыезде, скрылся и был объявлен в розыск.