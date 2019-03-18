Главу чеченского «Мемориала» Титиева приговорили к четырем годам колонии
ШАЛИ (Чечня)/МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Шалинский городской суд в понедельник приговорил к 4 годам
ШАЛИ (Чечня)/МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Шалинский городской суд в понедельник приговорил к 4 годам
«Приговорить к 4 годам с отбыванием срока в колонии-поселении», — зачитала приговор судья Мадина Зайнетдинова. Суд постановил сохранить меру пресечения в виде ареста до вступления приговора в законную силу.
Обвинение требовало для правозащитника четыре года колонии со штрафом в 100 тысяч рублей, защита настаивала на оправдании.
При этом Титиев заявил, что у него «нет иллюзий по поводу приговора — конечно, он будет обвинительным». На оглашении приговора зал суда переполнен, у входа выстроилась большая очередь, не всем желающим удалось попасть внутрь.
Как и на предыдущие заседания, сегодня в суд приехали сотрудники посольств Франции, Германии, Норвегии и Канады, а также представительства ЕС в России.
Процесс проходит в Шалинском городском суде с 19 июля 2018 года, а под стражей правозащитник находится больше года — с января 2018 года. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом.
Сам Титиев считает, что наркотики ему подбросили. За время следствия он неоднократно подавал в региональное управление СК РФ заявления с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, подбросили ему в машину пакет с марихуаной.
Как ранее сообщал «Мемориал», следователи трижды отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлениям Титиева. Апелляция дошла до Верховного суда Чечни, который в итоге признал законным решение Старопромысловского районного суда Грозного об отказе в возбуждении дела против стражей порядка.
От ПАСЕ Титиев уже в заключении получил правозащитную премию Вацлава Гавела. Генпрокуратура России по обращению президентского Совета по правам человека проанализировала обстоятельства дела Титиева и пришла к выводу, что никаких нарушений нет.
Глава Чечни Рамзан Кадыров последний раз высказывал мнение насчет этого процесса в конце октября. Тогда он сказал, что «давно забыл про него» и «даже не знал, где проходит суд». Суть обвинений Кадыров прокомментировал лаконично: «Если виновен — надо посадить, а если невиновен — то отпустить».
А сразу после задержания Титиева в январе 2018 года Кадыров описал ситуацию фразой «Задержали наркомана с анашой,