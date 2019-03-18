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20:47 (мск), источник: РИА Новости

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в нидерландском Утрехте задержан, передает агентство Рейтер со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).

Источник: AFP/ полиция Утрехта

Ранее сообщалось, что три человека погибли и несколько пострадали в результате стрельбы в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein.

Власти Нидерландов подняли уровень террористической опасности до самого высокого в провинции Утрехт. Сообщалось, что полиция Нидерландов разыскивает уроженца Турции Гёкмена Таныша, подозреваемого в причастности к инциденту.

Агентство Anadolu со ссылкой на голландских родственников Таныша сообщало, что он мог совершить вооруженное нападение из-за семейных проблем.

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