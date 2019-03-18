Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте

Источник: AFP/ полиция Утрехта

Ранее сообщалось, что три человека погибли и несколько пострадали в результате стрельбы в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein.

Власти Нидерландов подняли уровень террористической опасности до самого высокого в провинции Утрехт. Сообщалось, что полиция Нидерландов разыскивает уроженца Турции Гёкмена Таныша, подозреваемого в причастности к инциденту.