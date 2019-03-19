В Калифорнии задержали экс-президента Перу
ТАСС, 19 марта — Алехандро Толедо задержали за пьянство.
ТАСС, 19 марта — Алехандро Толедо задержали за пьянство.
Полиция штата Калифорния задержала бывшего президента Перу Алехандро Толедо за пьянство в одном из ресторанов округа
По его данным,
Как отмечает агентство, информацию о задержании подтвердил МИД Перу. В свою очередь сам Толедо заявил в ответ на запрос Reuters, что данные о его задержании являются частью заговора, организованного против него его политическими противниками.
В феврале 2017 года суд Перу выдал ордер на арест Толедо, занимавшего пост президента страны с 2001 по 2006 год, по делу о коррупции и незаконных договоренностях с бразильской строительной корпорацией Odebrecht. По версии следствия,
По данным газеты El Comercio, еще в 2013 году политик получил гражданство США. Адвокат