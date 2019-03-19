Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Россиянам «доплатят» по 30 тыс. рублей за установку ГБО
Шеф-повар сбросил 76 кг и делится секретами
Шпица с сыном, Курцын с женой на премьере мультфильма
Названа главная угроза жилью россиян
В NASA рассказали о взрыве метеорита у берегов КамчаткиВзрыв был вторым по величине за последние 30 лет
Дочка Алсу исполнила песню Началовой и произвела фурор
Беременная Меган Маркл пришла на крестины правнучки Елизаветы II
Врач назвал замену кофе
20 самых вредных продуктов
“Вы там вообще нормальные?”: Собчак о врачах Началовой
Абдулова: дочке Началовой уже ничем нельзя помочь
Ченнинг Татум светится от счастья рядом с новой девушкой
Бойфренд Началовой впервые прокомментировал смерть певицы
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Что стало с первыми элитными домами для новых русских
Названа главная угроза жилью россиян
Фоторепортажи
15Хроника Даманского конфликта
10Мир отметил День святого Патрика
05:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

Нападения в Крайстчерче: соцсети пытаются удалить видео убийств

Миллионы копий видео с нападениями на мечети в Крайстчерч были удалены с сайтов социальных сетей.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В первый же день после нападения на мечети в Новой Зеландии из «Фейсбука» было удалено более 1,5 млн копий видео, снятого нападавшим. Как сообщает руководство соцсети, 1,2 млн копий были заблокированы во время загрузки. Удалялись и отредактированные версии.

Другие соцсети, в том числе «Твиттер» и YouTube, также отслеживали и удаляли копии видео, загруженные пользователями.

Газета Washington Post сообщает, что, по ее сведениям, клипы и повторные публикации этого видео распространяются на YouTube со скоростью примерно раз в секунду.

Распространение или хранение

15 марта 50 человек погибли и десятки были ранены в ходе вооруженного нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч.

Источник: AFP 2019

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что крупнейшие соцсети еще должны ответить на некоторые вопросы по поводу того, как они отреагировали на произошедшее в Новой Зеландии.

Очевидно, что эти социальные медиа-платформы охватывают огромную аудиторию. Это проблема, которая выходит далеко за границы Новой Зеландии.
Джасинда Ардерн
​​​​​​​премьер-министр Новой Зеландии

Spark NZ, крупнейшая телекоммуникационная компания Новой Зеландии, заявила агентству Рейтер, что она перекрыла доступ к десяткам сайтов, распространявших видео об этих нападениях.

Читайте также
Полиция Новой Зеландии сочла Брентона Тарранта ответственным за оба теракта

Полиция Новой Зеландии предупредила, что распространение или хранение этого материала в стране является преступлением.

В Новой Зеландии перед судом предстал 18-летний подозреваемый, он обвиняется в распространении прямой трансляции нападения. В случае признания виновным ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Беспрецедентный поток

Представитель YouTube заявил, что количество видео, связанных с трагедией в Крайстчерче, было беспрецедентным как по масштабу, так и по скорости распространения.

Он добавил, что компания использует технические инструменты и своих сотрудников для предотвращения распространения на сайте контента, содержащего насилие или шокирующие сцены.

Reddit запретил дискуссионный форум на своем сайте под названием «watchpeopledie» («Смотри как люди гибнут»), на котором появлялось видео нападений в Крайстчерче. Это квалифицировалось как размещение контента, провоцирующего или прославляющего насилие.

Сайт сообщил, что удаляет все посты со ссылками на видео и обратился к пользователям с просьбой сообщать, если кто-то загружает подобный материал.

Читайте также
При теракте в новозеландской мечети спасся 10-летний сын российской мигрантки

Профили и гифки

Компания Valve, управляющая игровой сетью Steam, также заявила, что удалила более ста постов, восхвалявших напавшего на мечети.

Некоторые пользователи изменили свои профили, чтобы включить имя или портрет стрелявшего, другие же использовали гифки нападений на своих страницах.

Неспособность соцсетей прекратить распространение видео в Новой Зеландии имела и другие последствия.

Лотерейная компания Lotto NZ сообщила, что убрала всю рекламу с сайтов соцсетей, и банк ASB Bank заявил, что рассматривает аналогичный шаг.

Отраслевые организации, представляющие рекламодателей, выступили с заявлением, в котором спрашивали своих клиентов о том, хотят ли те ассоциироваться с платформами, не несущими ответственности за распространяемый контент.

Во время загрузки произошла ошибка.

«События в Крайстчерче вызывают вопрос: если владельцы этих сайтов способны нацеливать рекламу на нужных потребителей за микросекунды, почему нельзя применить ту же технологию для предотвращения трансляции такого контента в прямом эфире?» — заявили представители рекламодателей.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Следите за развитием темы Стрельба в мечетях в Новой Зеландии
 Как спустя пять лет Россия и Крым переживают последствия аннексии. Графики
Нападение в Крайстчерче: соцсети пытаются удалить видео убийств
Британия заявила, что никогда не признает присоединение Крыма
Опрос: Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
В США затопило военную базу с «самолетами судного дня»
РЖД запустили второй поезд с капсульными плацкартами
Ученые заметили в Антарктиде неизвестное науке явление
Почему Белград не решается применять в протестах силу
Спорт
Медаль для Загитовой, топ-6 для Медведевой: прогнозы на ЧМ Обстоятельства складываются таким образом, что с большой долей вероятности в Сайтаме у нас не будет ни одного золота
Hi-Tech
Можно ли узнать, кому принадлежал ваш номер мобильного телефона раньше? Что говорит закон?
Авто
Nissan рассказал, как изменился «Кашкай» (и назвал новые цены) Пресс-служба японской марки подробно рассказала, какие новшества стали доступны для модели-бестселлера
Кино
Подопечный Началовой выиграл шоу «Один в один» в день ее смерти Запись финала программы вышла в эфир 16 марта
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Дочка Алсу исполнила песню Началовой и произвела фурор Микелла опубликовала архивное видео, на котором ей пять лет
Леди
Сестры Михалковы в новом имидже стали копиями Аллы Пугачевой Анна и Надежда приняли участие в модной фотосессии.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь