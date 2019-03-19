В США затопило военную базу с «самолетами судного дня»
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости — Американскую военную базу «Оффатт» в штате Небраска, где расположена
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости — Американскую военную базу «Оффатт» в штате Небраска, где расположена
Эта авиабаза является одной из важнейших для армии США, поскольку на ней также дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые называют «самолетами судного дня».
Они предназначены для правительства и военного командования США на случай начала ядерной войны, в которой наземные структуры будут разрушены.
Отмечается, что авиабаза ушла под воду почти на треть, повреждено 30 из 200 зданий на территории базы, в том числе несколько ангаров с E-4B Nightwatch, а также затоплен почти километр