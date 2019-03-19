В США затопило военную базу с «самолетами судного дня»

Эта авиабаза является одной из важнейших для армии США, поскольку на ней также дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые называют «самолетами судного дня».

Они предназначены для правительства и военного командования США на случай начала ядерной войны, в которой наземные структуры будут разрушены.

Источник: Reuters

Кроме того, на этой базе находится новейший подземный бункер, из которого осуществляется управление американским ядерным вооружением.