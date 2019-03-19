Глава Следственного комитета по Псковской области лично посетил семью Перчиковых и принял заявление об угрозах от соседей
Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области
Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области
Об этом корреспонденту «Фонтанки» 19 марта сообщила Елена Перчикова. «Он приехал около 10 часов вечера, — сказала она. — Видимо, это было связано с тем, что его подчиненные рассказали СМИ, что были у нас, а сами не приходили. Он лично принял у меня заявление о поступавших в наш адрес угрозах».
Напомним, что в декабре 2018 года 12-летняя Таисия Перчикова написала письмо Владимиру Путину с просьбой о помощи. Это не понравилось соседям Перчиковых, и у семьи начались проблемы.