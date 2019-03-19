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13:11 (мск), источник: Фонтанка

Глава Следственного комитета по Псковской области лично посетил семью Перчиковых и принял заявление об угрозах от соседей

Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня поздним вечером 18 марта приехал домой к Елене и Тасе Перчиковым, которые столкнулись с травлей со стороны соседей в селе Томсино Себежского района Псковской области.

Об этом корреспонденту «Фонтанки» 19 марта сообщила Елена Перчикова. «Он приехал около 10 часов вечера, — сказала она. — Видимо, это было связано с тем, что его подчиненные рассказали СМИ, что были у нас, а сами не приходили. Он лично принял у меня заявление о поступавших в наш адрес угрозах».

Напомним, что в декабре 2018 года 12-летняя Таисия Перчикова написала письмо Владимиру Путину с просьбой о помощи. Это не понравилось соседям Перчиковых, и у семьи начались проблемы.

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