Глава Следственного комитета по Псковской области лично посетил семью Перчиковых и принял заявление об угрозах от соседей

Об этом корреспонденту «Фонтанки» 19 марта сообщила Елена Перчикова. «Он приехал около 10 часов вечера, — сказала она. — Видимо, это было связано с тем, что его подчиненные рассказали СМИ, что были у нас, а сами не приходили. Он лично принял у меня заявление о поступавших в наш адрес угрозах».