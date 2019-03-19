Редакция RT во Франции пожаловалась в полицию на угрозы

В RT рассказали, что во французскую редакцию неоднократно приходили письма с угрозами. В одном из них, от некоего Ялана Гасема, говорится: «Передайте вашему руководителю Ксении Федоровой, что она мертва, это просто вопрос времени. Ее судьба решена, точно так же, как и ваших дерьмовых журналистов».

Подобные сообщения приходили и от имени Жан-Пьера Онделата, который требовал, чтобы RT France «убирался из Франции, пока его не выгнали». Онделат утверждал, что Европарламент не хочет видеть российских журналистов в стране и неоднократно звонил в редакцию с теми же требованиями.

В результате в редакции усилили меры безопасности и обратились в полицию. «Мы резко осуждаем любые угрозы в адрес RT France, безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение. Крайне важно, чтобы журналисты нашего СМИ могли свободно и без страха заниматься своей профессией», — сказала глава французского отделения RT Ксения Федорова.