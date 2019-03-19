Редакция RT во Франции пожаловалась в полицию на угрозы

В RT рассказали, что во французскую редакцию неоднократно приходили письма с угрозами. В одном из них, от некоего Ялана Гасема, говорится: «Передайте вашему руководителю Ксении Федоровой, что она мертва, это просто вопрос времени. Ее судьба решена, точно так же, как и ваших дерьмовых журналистов».
Подобные сообщения приходили и от имени Жан-Пьера Онделата, который требовал, чтобы RT France «убирался из Франции, пока его не выгнали». Онделат утверждал, что Европарламент не хочет видеть российских журналистов в стране и неоднократно звонил в редакцию с теми же требованиями.
В результате в редакции усилили меры безопасности и обратились в полицию. «Мы резко осуждаем любые угрозы в адрес RT France, безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение. Крайне важно, чтобы журналисты нашего СМИ могли свободно и без страха заниматься своей профессией», — сказала глава французского отделения RT Ксения Федорова.
Ранее журналистам RT и Sputnik неоднократно отказывали в аккредитации в Елисейский дворец. Например, в январе 2018 года сотрудника французского RT не пустили на брифинг пресс-секретаря Эмманюэля Макрона. Во дворце это мотивировали тем, что раз он работает на RT, то он «не журналист». Президент Франции ограничил доступ сотрудников издания на свои предвыборные мероприятия еще в 2017 году. Тогда он обвинил RT и Sputnik в том, что они распространяют лживую информацию.