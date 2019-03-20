Жена бывшего главы Интерпола подала во Франции жалобу в связи с попыткой ее похищения
ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/ — Она заявила, что хочет выступать в качестве гражданского истца.
ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/ — Она заявила, что хочет выступать в качестве гражданского истца.
Жена бывшего президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэея, Грэйс, подала во Франции в судебные органы жалобу в связи с попыткой ее похищения. Об этом сообщила во вторник прокуратура города Лион, где расположена
При этом женщина заявила, что хочет выступать в качестве гражданского истца в данном деле. Как сообщило Agence
В январе она уже выступала с утверждениями относительно существования угрозы ее жизни и сообщала, что запросила власти Франции о предоставлении ей политического убежища. В дальнейшем в интервью радиостанции Radio France она указала, что была помещена во Франции под защиту местной полиции.
Президент Интерпола Мэн Хунвэй отбыл в Китай 29 сентября 2018 года. 7 октября власти Китая сообщили о его задержании по подозрению в нарушении закона, а министерство общественной безопасности КНР заявило, что
В ноябре прошлого года представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, занимавший пост