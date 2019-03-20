Жена бывшего главы Интерпола подала во Франции жалобу в связи с попыткой ее похищения

Жена бывшего президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэея, Грэйс, подала во Франции в судебные органы жалобу в связи с попыткой ее похищения. Об этом сообщила во вторник прокуратура города Лион, где расположена штаб-квартира Интерпола.

В заявлении уточняется, что жалоба «была подана 26 февраля 2019 года в связи с действиями преступной группы, намеревавшейся совершить коллективное похищение».

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При этом женщина заявила, что хочет выступать в качестве гражданского истца в данном деле. Как сообщило Agence France-Presse, в связи с поданной жалобой предварительное расследование еще не инициировано.

В январе она уже выступала с утверждениями относительно существования угрозы ее жизни и сообщала, что запросила власти Франции о предоставлении ей политического убежища. В дальнейшем в интервью радиостанции Radio France она указала, что была помещена во Франции под защиту местной полиции.

Президент Интерпола Мэн Хунвэй отбыл в Китай 29 сентября 2018 года. 7 октября власти Китая сообщили о его задержании по подозрению в нарушении закона, а министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях.

После этого его жена сообщила об угрозах в ее адрес и выразила сомнение в том, что ее муж жив.