Мозамбик, Малави, Зимбабве. Циклон Идаи пронесся над этими странами, оставив после себя разрушения и наводнения, лишив крова миллионы людей. Убиты, покалечены и пропали без вести сотни, а возможно и тысячи человек. Миллионы остались без света...https://t.co/9SFFeu0Utn pic.twitter.com/tuKI963z53— ООН (@UnitedNationsRU) 20 марта 2019 г.
Жертвами циклона Идай стали более 200 жителей Мозамбика
Число жертв мощного циклона и наводнения в Мозамбике превысило 200 человек, передает Reuters со ссылкой на заявление президента страны Филипе Ньюси. Более 600 тыс. человек пострадали.