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08:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Жертвами циклона Идай стали более 200 жителей Мозамбика

Число жертв мощного циклона и наводнения в Мозамбике превысило 200 человек, передает Reuters со ссылкой на заявление президента страны Филипе Ньюси. Более 600 тыс. человек пострадали.

Циклон Идай пришел в Мозамбик и соседние Малави и Зимбабве на прошлой неделе, в южной части африканского континента не прекращаются проливные дожди.

Министр местного самоуправления Зимбабве ранее сообщил AFP, что в результате циклона могли погибнуть более 100 жителей страны. Информации о погибших в Малави нет.

Ранее сообщалось о 84 погибших в Мозамбике.

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