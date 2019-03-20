Минтранс США проверит процедуру сертификации Boeing 737 MAX 8

«Для информирования департамента с целью принятия решений и понимания общественностью, а также для оказания помощи Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) в осуществлении процедур обеспечения безопасности, я хотела бы подтвердить свою просьбу о том, чтобы управление генерального инспектора провело ревизию для составления объективного и подробного отчета о действиях, приведших к сертификации самолета», — цитирует госпожу Чао сайт министерства.
«Boeing запросила откорректированную сертификацию для этого самолета в январе 2012 года, а Федеральное авиационное управление выдало сертификацию в марте 2017 года», — отметила она.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Минтранс заинтересовался историей сертификации Boeing 737 MAX еще после крушения самолета этого типа индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года. По информации СМИ, в ходе сертификации лайнера инженеры Федерального авиационного управления США (FAA) фактически переложили большую часть полномочий по оценке безопасности на инженеров Boeing. При этом еще в ходе первоначальных тестов были выявлены недостатки системы улучшения маневренных характеристик. Во вторник, 19 марта, президент США Дональд Трамп предложил нового кандидата на пост главы FAA.