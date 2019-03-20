Минтранс США проверит процедуру сертификации Boeing 737 MAX 8

Источник: AFP 2019

«Для информирования департамента с целью принятия решений и понимания общественностью, а также для оказания помощи Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) в осуществлении процедур обеспечения безопасности, я хотела бы подтвердить свою просьбу о том, чтобы управление генерального инспектора провело ревизию для составления объективного и подробного отчета о действиях, приведших к сертификации самолета», — цитирует госпожу Чао сайт министерства.

Министр также обратила внимание на тот факт, что между обращением Boeing за сертификатом и его получением прошло пять лет.

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«Boeing запросила откорректированную сертификацию для этого самолета в январе 2012 года, а Федеральное авиационное управление выдало сертификацию в марте 2017 года», — отметила она.