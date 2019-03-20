Загоревшийся самолет авиакомпании Iran Air потушен

Лайнер вылетел с острова Киш и должен был приземлиться в Тегеране.

По предварительным данным, у самолета Fokker 100 при приземлении возникли проблемы с шасси. В момент возгорания на борту находились около 100 пассажиров. Приблизительно 50 человек уже были эвакуированы.