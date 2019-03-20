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06:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Загоревшийся самолет авиакомпании Iran Air потушен

Сотрудники пожарной службы тегеранского аэропорта Мехрабад потушили самолет авиакомпании Iran Air, загоревшийся после посадки, сообщает Press TV. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Лайнер вылетел с острова Киш и должен был приземлиться в Тегеране.

При заходе на посадку пилот зафиксировал неполадки посадочного механизма.

По предварительным данным, у самолета Fokker 100 при приземлении возникли проблемы с шасси. В момент возгорания на борту находились около 100 пассажиров. Приблизительно 50 человек уже были эвакуированы.

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