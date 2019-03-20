Число погибших в российских авиакатастрофах удвоилось
В авиакатастрофах в России в 2018 году погибли 128 человек, что в 2,5 раза превысило показатели 2017 года (51 погибший). Об этом сообщается в отчете Международного авиационного комитета (МАК).
В авиакатастрофах в России в 2018 году погибли 128 человек, что в 2,5 раза превысило показатели 2017 года (51 погибший). Об этом сообщается в отчете Международного авиационного комитета (МАК).
Всего за прошедший год на территории России произошло 42 авиационных происшествия, из которых 22 — катастрофы. Самой крупной из них стало подмосковное крушение пассажирского самолета АН-148 в феврале, в результате которого погиб 71 человек.
Кроме того, в отчете приводится статистика происшествий в
В феврале Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила, что число погибших в авиакатастрофах по всему миру в 2018 году значительно возросло по сравнению с предыдущими годами. В 2018-м жертвами авиационных происшествий стали 523 человека, в то время как средний годовой показатель смертей, связанных с авиакатастрофами (в период с 2013 по 2017 год) — 234 человека.