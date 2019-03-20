Число погибших в российских авиакатастрофах удвоилось

Источник: РИА "Новости"

Всего за прошедший год на территории России произошло 42 авиационных происшествия, из которых 22 — катастрофы. Самой крупной из них стало подмосковное крушение пассажирского самолета АН-148 в феврале, в результате которого погиб 71 человек.

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Кроме того, в отчете приводится статистика происшествий в странах-участницах Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Так, например, на Украине произошло восемь авиапроисшествий, в которых погибли 24 человека; в Молдове одна катастрофа, в которой погибли 12 человек, а в Казахстане и Белоруссии в авиакатастрофах 2018 года никто не погиб.