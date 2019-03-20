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11:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Число погибших в российских авиакатастрофах удвоилось

В авиакатастрофах в России в 2018 году погибли 128 человек, что в 2,5 раза превысило показатели 2017 года (51 погибший). Об этом сообщается в отчете Международного авиационного комитета (МАК).

Источник: РИА "Новости"

Всего за прошедший год на территории России произошло 42 авиационных происшествия, из которых 22 — катастрофы. Самой крупной из них стало подмосковное крушение пассажирского самолета АН-148 в феврале, в результате которого погиб 71 человек.

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Кроме того, в отчете приводится статистика происшествий в странах-участницах Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Так, например, на Украине произошло восемь авиапроисшествий, в которых погибли 24 человека; в Молдове одна катастрофа, в которой погибли 12 человек, а в Казахстане и Белоруссии в авиакатастрофах 2018 года никто не погиб.

В феврале Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила, что число погибших в авиакатастрофах по всему миру в 2018 году значительно возросло по сравнению с предыдущими годами. В 2018-м жертвами авиационных происшествий стали 523 человека, в то время как средний годовой показатель смертей, связанных с авиакатастрофами (в период с 2013 по 2017 год) — 234 человека.

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