Nice-Matin сообщила о предъявлении Францией новых обвинений Керимову
Речь идет о возможном «соучастии в уходе от налогов», пишет газета.
Речь идет о возможном «соучастии в уходе от налогов», пишет газета.
Французская газета
Представитель Керимова не смог оперативно прокомментировать «Ведомостям» информацию французского издания.
По данным
Как уточняет издание, новое обвинение было предъявлено после соответствующего запроса минфина Франции в прокуратуру Ниццы.
Керимов отвергает предъявленные ему обвинения, как и фактический владелец указанных в деле вилл — швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, сообщила французская радиостанция RFI. Штудхальтеру также предъявили обвинения в «соучастии в уклонении от уплаты налогов». Бизнесмен был отпущен под залог в размере 10 млн евро, отмечает RFI.
В заявлении, распространенном от имени Штудхальтера, говорится, что все предыдущие обвинения против него по подозрению в «отмывании, денег, скрытых при уходе от налогов», снял апелляционный суд
«12 марта Штудхальтер снова был вызван в прокуратуру, в рамках того же расследования, но на этот раз по обвинению в «соучастии в уклонении от налогов», якобы совершенном более десяти лет назад Жаком и Филиппом Боргетти (экс-владельцы виллы «Hier»), не задекларировавшими некоторые доходы, полученные в результати сделки с виллой «Hier», — цитирует заявление Штудхальтера