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11:41 (мск), источник: Ведомости

Nice-Matin сообщила о предъявлении Францией новых обвинений Керимову

Речь идет о возможном «соучастии в уходе от налогов», пишет газета.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Французская газета Nice-Matin сообщила о предъявлении прокуратурой Ниццы новых обвинений члену Совета Федерации Сулейману Керимову. По информации издания, сенатор уже приезжал к прокурору для ознакомления с новым обвинением и внесения залога в размере 20 млн евро.

Представитель Керимова не смог оперативно прокомментировать «Ведомостям» информацию французского издания.

По данным Nice-Matin, новые обвинения связаны с возможным «соучастии в уходе от налогов». Речь идет о покупке сенатором нескольких вилл на Лазурном берегу, в том числе виллы Hier.

Ее сенатор «предположительно купил за 127 млн евро», пишет газета, однако согласно документам официально за объект он заплатил 35 млн евро.
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Как уточняет издание, новое обвинение было предъявлено после соответствующего запроса минфина Франции в прокуратуру Ниццы.

Керимов отвергает предъявленные ему обвинения, как и фактический владелец указанных в деле вилл — швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, сообщила французская радиостанция RFI. Штудхальтеру также предъявили обвинения в «соучастии в уклонении от уплаты налогов». Бизнесмен был отпущен под залог в размере 10 млн евро, отмечает RFI.

В заявлении, распространенном от имени Штудхальтера, говорится, что все предыдущие обвинения против него по подозрению в «отмывании, денег, скрытых при уходе от налогов», снял апелляционный суд Экс-ан-Прованса 28 июня 2018 г., сообщает радиостанция.

Так как Генпрокуратура Франции не стала оспаривать решение суда, то статус бизнесмена был изменен на «ассистированного свидетеля» (такой же статус решением суда был присвоен Керимову), напоминает RFI.

«12 марта Штудхальтер снова был вызван в прокуратуру, в рамках того же расследования, но на этот раз по обвинению в «соучастии в уклонении от налогов», якобы совершенном более десяти лет назад Жаком и Филиппом Боргетти (экс-владельцы виллы «Hier»), не задекларировавшими некоторые доходы, полученные в результати сделки с виллой «Hier», — цитирует заявление Штудхальтера Nice-Matin.

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