Сенатору Керимову предъявили новые обвинения во Франции

«Господин Керимов вчера предстал перед судебным следователем, ему предъявлены обвинения, которые мы можем в совокупности охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами», — сказал прокурор.

Ранее французские СМИ сообщали, что господина Керимова обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Речь идет о покупке недвижимости на Лазурном берегу: якобы за виллы на мысе Антиб господин Керимов отдал €127 млн, а в документах указал €34 млн.

Сенатора во Франции уже обвиняли в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и отмывании средств. Его задержали в Ницце в ноябре 2017 года. Несмотря на просьбы прокурора отправить российского сенатора под арест, суд оставил его на свободе под залог €40 млн, однако запретил покидать Лазурный берег. С разрешения суда сенатор периодически приезжал в Россию. 28 июня 2018 года обвинения сняли и господин Керимов вернулся в Россию.