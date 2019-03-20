Пилоты Boeing 737 MAX Lion Air перед падением читали инструкцию к самолету

При этом пилоты, судя по данным самописца, до конца полагали, что проблема только с набором скорости и высоты, о чем они и говорили, а не в том, что система автоматической балансировки направляет нос судна вниз, чувствуя сваливание, которого на самом деле не было. За минуту до исчезновения самолета с радаров командир экипажа передал управление второму пилоту, а сам начал искать возможное решение проблемы в техническом справочнике Boeing 737 MAX.