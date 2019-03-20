Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
На дороги вернулись «помогайки» (почему их надо опасаться)
Ученые призывают отказаться от яиц
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей
Россиянка снесла свой дом из-за долгов
Кит едва не проглотил дайвера у побережья ЮАР Подводный фотограф чудом выжил после того, как попал в пасть кита
Дочка Леонида Парфенова откровенно рассказала о своем диагнозе
14 звездных отцов, которые в одиночку воспитывают детей (фото)
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей
Наталия Орейро приехала в Москву и рассказала о новом фильме
«Я не разденусь на льду» Жесткий диалог Погорилой и Туктамышевой
Трамп зовет! Овечкин посетит Белый дом
Ника Белоцерковская выходит замуж в третий раз
Растрепанная Елена Яковлева в шубе-чебурашке умилила фанатов
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Как живут люди, которые отвергли все технологии: фото
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
15:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Пилоты Boeing 737 MAX Lion Air перед падением читали инструкцию к самолету

Пилоты Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в октябре прошлого года в Индонезии, прямо во время падения самолета пытались по техническому руководству найти причины, почему нос воздушного судна опускается, но не успели.

Источник: AP 2019

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расшифровки данных речевого самописца самолета.

При этом пилоты, судя по данным самописца, до конца полагали, что проблема только с набором скорости и высоты, о чем они и говорили, а не в том, что система автоматической балансировки направляет нос судна вниз, чувствуя сваливание, которого на самом деле не было. За минуту до исчезновения самолета с радаров командир экипажа передал управление второму пилоту, а сам начал искать возможное решение проблемы в техническом справочнике Boeing 737 MAX.

Второй пилот не смог ничего сделать с падающим самолетом, а командир корабля не успел найти описание подобной ситуации в справочнике.

Как прокомментировал Reuters эту ситуацию один из источников, «это все равно что решать тест, в котором 100 вопросов, но до конца отведенного времени ты успеваешь ответить только на 75». «Ты паникуешь. Это ситуация, когда не хватило времени», — отметил собеседник агентства.

Алена Миклашевская

Читайте также

Следите за развитием темы Чем обернулись для Boeing катастрофы лайнера 737 MAX 8
 Россию отпускает «голландская болезнь»
Генпрокурор прекратил рейдерский захват
Путин предложил британскому бизнесу финансировать нацпроекты
На вернувшего билет пассажира «Аэрофлота» завели уголовное дело
В Москве разоблачили группировку бандитов из 90-х
Радулов не попал в пустые ворота и забил
Ученые сфотографировали еще один крест Эйнштейна
На берег в Новой Зеландии вынесло гигантскую черепаху
Спорт
Золото в кармане? Свою главную соперницу Загитова уже выбила Осталось не завалить вообще все. А Медведева даже с лучшим прокатом проиграла сразу двум ученицам Тутберидзе.
Hi-Tech
Лучшее место для хорроров: как выглядит заброшенный остров у берегов Японии Зрелище не для слабонервных.
Авто
На дороги вернулись «помогайки» (почему их надо опасаться) Автомобилистам за денежное вознаграждение предлагают помощь в возврате машины со специализированной стоянки
Кино
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей Полина приняла участие в шоу «Прогнозик погодки»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Дочка Леонида Парфенова откровенно рассказала о своем диагнозе Мария Парфенова – о том, как быть «такой» дочерью успешных родителей
Леди
Собчак вышла в свет вместе с новым любовником Пара сидела вместе в зрительном зале.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь