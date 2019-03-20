Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
БЕЛГРАД, 20 мар — РИА Новости. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению
БЕЛГРАД, 20 мар — РИА Новости. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению
В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге признал бывшего лидера боснийских сербов виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине во время вооруженного конфликта 1992−1995 годов, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице.
Караджича приговорили к сорока годам тюрьмы, в том же году защита подала апелляцию.
На слушаниях в апреле прошлого года обвинение потребовало для
Караджич —
После окончания войны и выдвижения обвинений трибуналом в 1995 году Караджич 13 лет скрывался от международного правосудия. Его задержали 21 июля 2008 года в Белграде и передали в Гаагу.