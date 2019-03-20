Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

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В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге признал бывшего лидера боснийских сербов виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине во время вооруженного конфликта 1992−1995 годов, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице.

Караджича приговорили к сорока годам тюрьмы, в том же году защита подала апелляцию.

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На слушаниях в апреле прошлого года обвинение потребовало для экс-президента пожизненного заключения.

Караджич — экс-политик, психиатр по специальности и поэт, был президентом РС с 1992 по 1996 годы. В 1992 году Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. По оценкам экспертов, жертвами конфликта стали около ста тысяч человек. К началу войны население БиГ составляло более четырех миллионов человек.

После окончания войны и выдвижения обвинений трибуналом в 1995 году Караджич 13 лет скрывался от международного правосудия. Его задержали 21 июля 2008 года в Белграде и передали в Гаагу.