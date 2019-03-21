Уголовное дуло: кто создал крупнейший склад оружия Таганской ОПГ

Источник: РИА "Новости"

Крупнейший в истории криминальной России тайник с оружием, который был обнаружен в Московской области, находился под постоянным наблюдением его владельцев. Об этом «Известиям» заявил ученый-криминолог Яков Гилинский, комментируя опубликованную Следственным комитетом 19 марта видеозапись вскрытия схрона с боеприпасами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aBuMMI1rjpc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по тому, что все оружие было аккуратно обернуто в промасленную бумагу и упаковано в пластиковые ящики, хозяева тайника могли регулярно проверять состояние арсенала, считает эксперт. По информации РЕН ТВ, обнаруженный схрон принадлежал печально знаменитой Таганской ОПГ, а его местоположение правоохранителям указал штатный киллер банды Марат Янбухтин, находящийся под следствием по обвинению в убийстве адвоката Натальи Вавилиной в апреле 2017 года.

Оружейный погреб

После обнаружения схрона, по информации РЕН ТВ, из уголовного дела членов Таганской ОПГ было выделено отдельное производство в отношении неустановленных военнослужащих. По данным источника телеканала, склад располагался на территории гарнизона в подмосковной Кубинке и сейчас военно-следственное управление проводит по этому факту проверку.

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В этот же день издание «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщило, что военнослужащие не имеют к тайнику никакого отношения и находился он не на территории военной части.

В тайнике, расположенном под полом некоего здания, хранились 36 кг взрывчатых веществ, два самодельных взрывных устройства и около 100 единиц огнестрельного оружия. Оперативники обнаружили автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы (УЗИ, «Витязь», «Скорпион»), пистолеты и револьверы, часть из них с глушителями и даже гранатометы («Муха», «Шмель» и др.). Там же хранились гранаты и запалы к ним, а также более 15 тыс. патронов разных калибров и большое количество запчастей к огнестрельному оружию. Весь этот арсенал был бережно упакован в промасленную бумагу и пластиковые ящики.

Источник: РИА "Новости"

— Тайники по объему бывают разные — все зависит от места, в котором он обустраивается. Если оружие, взрывчатку и боеприпасы правильно упаковать, а схрон находится в удачном месте, где его не затапливает — оно может храниться десятилетиями, — пояснил «Известиям» криминолог Яков Гилинский. — Что-то может и заржаветь, но большая часть будет готова к использованию в любой момент.

У крупных группировок таких тайников может быть несколько в разных местах, подчеркнул ученый. Он не исключил, что «кладовщики» могли регулярно навещать схрон и следить за состоянием оружия:

Современные группировки мафиозного типа — это организации с серьёзной структурой. Там есть свои юристы и бухгалтеры — в обученных людях недостатка нет. Я не исключаю, что есть кто-то, кто регулярно следил за оружием и переупаковывал его для лучшей сохранности.

Киллер на доверии

Таганская ОПГ, которой мог принадлежать тайник, действовала в столице с начала 90-х годов. Основной специализацией группировки считаются рейдерские захваты предприятий и контроль над торговыми точками. Есть информация о причастности банды к незаконной слежке и громким заказным убийствам.

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В частности, по информации источника РЕН ТВ, найти огромный арсенал в Подмосковье удалось благодаря члену ОПГ Марату Янбухтину, который сейчас находится под следствием по обвинению в убийстве адвоката Натальи Вавилиной. Не исключено, что следователям удалось склонить его к сотрудничеству, и человек, которого называют штатным киллером «таганских», сдал координаты тайника.

Самому Янбухтину пока вменяют только один эпизод, однако есть основания полагать, что он участвовал и в других силовых акциях Таганской ОПГ — например, в ликвидации вора в законе Андрея Голубева (Скифа). Предположительно, конфликт с «таганскими» возник у криминального лидера, когда методом рейдерских захватов они прибрали к рукам несколько коммерческих предприятий, подконтрольных Скифу.

Главы под стражей

В январе 2018 года по решению Басманного суда Москвы в СИЗО были отправлены лидеры Таганской ОПГ: Игорь Жирноклеев, более известный как Жирный, и Григорий Рабинович по прозвищу Гриша Таганский. Их задержали по обвинению в убийстве 11-летней давности, жертвой которого стал гендиректор компании «Роспищепром» Валерий Журавлев.

На Журавлева напали в Москве 6 февраля 2008 года в арке дома № 60 по Новочеремушкинской улице. 68-летний бизнесмен был забит «тяжелым тупым предметом». Предположительно, орудием убийства стал обрезок железного уголка или трубы, найденный неподалеку.

Первоначальная версия разбойного нападения вскоре отпала: преступников не заинтересовали бумажник с крупной суммой и дорогие часы жертвы.

Через некоторое время выяснилось, что незадолго до трагедии погибший добился возбуждения уголовного дела в связи с попыткой рейдерского захвата здания компании в Тверском-Ямском переулке.

Источник: РИА "Новости"

В заявлении, поданном в следственную часть при УВД по ЦАО, Журавлев утверждал, что группа мошенников по подложным документам переоформила права собственности на строение. Спустя десять дней после возбуждения уголовного дела он был убит.

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После задержания лидеров «таганских» активизировалась и работа по делу об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, более известного, как Япончик.

Среди отрабатываемых по Таганской ОПГ эпизодов есть и другие громкие дела. Например, расстрел бизнесмена и продюсера Шабтая Калмановича. Рассматривается также их причастность к убийству главы преступного мира Аслана Усояна (Дед Хасан). Впрочем, прямых доказательств участия киллеров «таганских» в этом деле нет, но следователям известно, что за день до нападения члены банды следили за Дедом Хасаном. Известно, что у «таганских» была очень мощная служба наружного наблюдения, оборудованная по последнему слову техники. Предполагается, что члены преступного клана могли предоставлять другим группировкам в том числе и услуги шпионажа за объектом.

Помощь из Испании

Расследование деятельности группировки тянулось с 2003 года и однажды российские следователи получили помощь с совершенно неожиданной стороны. Доказательства причастности боссов и рядовых членов Таганской ОПГ к ряду убийств, в том числе Валерия Журавлева, им передали коллеги из испанской полиции.

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Это случилось после того, как закончился судебный процесс в рамках спецоперации в Пальма-де-Майорке под кодовым названием Dirieba. Ее активная фаза началась в 2013 году: тогда были задержаны 12 выходцев из России, которых испанцы считали членами Таганской ОПГ.

В настоящий момент расследование окончено, а один из ключевых его фигурантов, Александр Романов, в 2016 году получил 3 года 9 месяцев лишения свободы за отмывание доходов и ряд сопутствующих преступлений.

Материалы дела, включающие в себя многочисленные показания членов группировки, данные прослушивания телефонных переговоров были переданы Генпрокуратуре России, а оттуда попали к следователям СКР. Эпизод с убийством Журавлева пока единственный, который предъявлен следствием официально.