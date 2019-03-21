Дело, ставшее продуктом продуправления

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) завершило первый этап расследования о коррупции в Минобороны, бывшие офицеры и чиновники которого обвиняются в превышении должностных полномочий и получении «откатов» на сотни миллионов рублей. Деньги предназначались за общее покровительство бизнесменам и заключение с ними контрактов, связанных в основном с нуждами продовольственного управления военного ведомства. Несколько фигурантов дела признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием.

По данным близких к следствию источников «Ъ», на днях фигуранты скандального дела о рекордных взятках, полученных экс-чиновниками и офицерами Минобороны, подписали протоколы о завершении предварительных следственных действий и начали ознакомление с материалами в соответствии со ст. 217 УПК РФ. Стоит отметить, что большинство обвиняемых успели провести под стражей на данный момент около полутора лет. Закон же предусматривает, что 18 месяцев являются предельным сроком содержания в СИЗО во время следствия. Поэтому следователи ГВСУ СКР выделили материалы в отношении каждого из арестованных в отдельное производство по конкретным эпизодам расследования. Между тем следствие по «большому» делу еще продолжается.

Судя по всему, сначала фигурантов будут судить по первым эпизодам, а в дальнейшем им предъявят новые обвинения. Пока им инкриминируется в зависимости от роли получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По некоторой информации, как минимум двое из обвиняемых сотрудничают со следствием и дают показания, изобличающие других соучастников. В связи с этим одному из них была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Напомним, что само расследование, приведшее к громкому скандалу, арестам и отставкам в Минобороны, началось еще в 2017 году в Санкт-Петербурге. Тогда местные полицейские обнаружили ряд махинаций при заключении контрактов между продовольственным управлением Минобороны и компанией «Профбизнес», которой руководил местный бизнесмен Алексей Калитин.

Сначала речь шла об относительно «скромных» махинациях на 20 млн руб. при реализации почти миллиардного контракта на поставку военному ведомству различного оборудования вроде кухонь, цистерн и пекарен.

В отношении господина Калитина было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вскоре расследование было передано в ВСУ СКР по Западному военному округу, а позже, по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина, — в Москву, в ГВСУ СКР, где было поручено одному из самых опытных следователей, полковнику Виталию Данилову, а оперативное сопровождение по делу — сотрудникам ФСБ. Вскоре после этого начались аресты.

Как сообщал «Ъ», были задержаны и отправлены в СИЗО экс-начальник продуправления Минобороны полковник Александр Бережной, его бывшие подчиненные — начальник отдела технического обеспечения полковник Александр Вакулин, главный эксперт управления подполковник Алексей Гринюк и начальник аукционной комиссии военного ведомства гражданский служащий Александр Борувков. Позже в СИЗО попали начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрий Решетников, а также несколько бизнесменов-посредников и взяткодателей. Надо отметить, что почти все оказавшиеся под арестом офицеры и чиновники ранее были на хорошем счету и, будучи медийными персонами, считались весьма перспективными сотрудниками.

Интересно, что первоначально речь шла о взятках, полученных военными в период с 2014 по 2017 год, в 368 млн руб. при осуществлении более 40 различных контрактов. Позже сумма якобы полученных «откатов» возросла до 650 млн руб., однако расследование закончено лишь по первым эпизодам.

При этом нельзя исключать, что в дальнейшем обвиняемым могут добавить новые статьи УК, включая создание и участие в организованном преступном сообществе.

По некоторым данным, среди тех, кто якобы признал свою вину, сам Алексей Калитин, а также господин Борувков. Остальные же причастность к рекордным для военного ведомства взяткам отрицают. В частности, адвокаты господина Гринюка при продлении ему сроков содержания под стражей настаивали, что он является жертвой оговора как со стороны одного из своих коллег, так и бывшей жены, которая ему откровенно мстит из ревности. Впрочем, суд каждый раз соглашался с мнением обвинения о том, что на свободе фигуранты дела уже пытались мешать ходу расследования, могут повторить эти попытки, оказать давление на свидетелей или, наконец, попросту скрыться.

Адвокаты фигурантов дела ход расследования и позицию своих подзащитных комментировать отказались, сославшись на данную ими подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Лишь один из представителей защиты господина Калитина подтвердил «Ъ» информацию о том, что его клиент действительно заключил досудебное соглашение с военной прокуратурой. По его словам, дело петербургского бизнесмена выделено в отдельное производство и ориентировочно уже через месяц может быть направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. При этом следствие, по данным защитника, еще не решило, где будет проходить суд — в Москве, где до сих пор ведется следствие, или же в Санкт-Петербурге, где и совершались преступления.