Дело, ставшее продуктом продуправления
Закончен первый этап расследования о коррупции в военном ведомстве.
Закончен первый этап расследования о коррупции в военном ведомстве.
Как стало известно «Ъ», Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) завершило первый этап расследования о коррупции в Минобороны, бывшие офицеры и чиновники которого обвиняются в превышении должностных полномочий и получении «откатов» на сотни миллионов рублей. Деньги предназначались за общее покровительство бизнесменам и заключение с ними контрактов, связанных в основном с нуждами продовольственного управления военного ведомства. Несколько фигурантов дела признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием.
По данным близких к следствию источников «Ъ», на днях фигуранты скандального дела о рекордных взятках, полученных
Судя по всему, сначала фигурантов будут судить по первым эпизодам, а в дальнейшем им предъявят новые обвинения. Пока им инкриминируется в зависимости от роли получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По некоторой информации, как минимум двое из обвиняемых сотрудничают со следствием и дают показания, изобличающие других соучастников. В связи с этим одному из них была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
Напомним, что само расследование, приведшее к громкому скандалу, арестам и отставкам в Минобороны, началось еще в 2017 году в
В отношении господина Калитина было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вскоре расследование было передано в ВСУ СКР по Западному военному округу, а позже, по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина, — в Москву, в ГВСУ СКР, где было поручено одному из самых опытных следователей, полковнику Виталию Данилову, а оперативное сопровождение по делу — сотрудникам ФСБ. Вскоре после этого начались аресты.
Как сообщал «Ъ», были задержаны и отправлены в СИЗО
При этом нельзя исключать, что в дальнейшем обвиняемым могут добавить новые статьи УК, включая создание и участие в организованном преступном сообществе.
По некоторым данным, среди тех, кто якобы признал свою вину, сам Алексей Калитин, а также господин Борувков. Остальные же причастность к рекордным для военного ведомства взяткам отрицают. В частности, адвокаты господина Гринюка при продлении ему сроков содержания под стражей настаивали, что он является жертвой оговора как со стороны одного из своих коллег, так и бывшей жены, которая ему откровенно мстит из ревности. Впрочем, суд каждый раз соглашался с мнением обвинения о том, что на свободе фигуранты дела уже пытались мешать ходу расследования, могут повторить эти попытки, оказать давление на свидетелей или, наконец, попросту скрыться.
Адвокаты фигурантов дела ход расследования и позицию своих подзащитных комментировать отказались, сославшись на данную ими подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Лишь один из представителей защиты господина Калитина подтвердил «Ъ» информацию о том, что его клиент действительно заключил досудебное соглашение с военной прокуратурой. По его словам, дело петербургского бизнесмена выделено в отдельное производство и ориентировочно уже через месяц может быть направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. При этом следствие, по данным защитника, еще не решило, где будет проходить суд — в Москве, где до сих пор ведется следствие, или же в
Сергей Сергеев; Марина Царева, Санкт-Петербург