Экс-помощника Макрона обвинили в незаконном ношении оружия из-за селфи с пистолетом

Источник: AFP 2019

Бывшему помощнику президента Франции Александру Беналля предъявили новые обвинения. Теперь его подозревают в незаконном ношении оружия, сообщает France Info со ссылкой на источники.

Причиной обвинений стало селфи Беналля, сделанное им во время президентской кампании Эмманюэля Макрона в 2017 году. На фото он был изображен с пистолетом в руках.

В 2018 году во время первомайской демонстрации Беналля избил одного из участников митинга. После чего его обвинили в «умышленном насилии» и «вмешательстве в деятельность государственных служб».