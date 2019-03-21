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12:08 (мск), источник: Esquire

Экс-помощника Макрона обвинили в незаконном ношении оружия из-за селфи с пистолетом

Ранее Александру Беналля предъявили обвинения в «умышленном насилии» после того как он избил участника первомайской демонстрации в 2018 году.

Источник: AFP 2019

Бывшему помощнику президента Франции Александру Беналля предъявили новые обвинения. Теперь его подозревают в незаконном ношении оружия, сообщает France Info со ссылкой на источники.

Причиной обвинений стало селфи Беналля, сделанное им во время президентской кампании Эмманюэля Макрона в 2017 году. На фото он был изображен с пистолетом в руках.

В 2018 году во время первомайской демонстрации Беналля избил одного из участников митинга. После чего его обвинили в «умышленном насилии» и «вмешательстве в деятельность государственных служб».

В связи с этим в августе 2018 года Беналля был уволен из администрации президента.

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