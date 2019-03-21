Экс-помощника Макрона обвинили в незаконном ношении оружия из-за селфи с пистолетом
Ранее Александру Беналля предъявили обвинения в «умышленном насилии» после того как он избил участника первомайской демонстрации в 2018 году.
Ранее Александру Беналля предъявили обвинения в «умышленном насилии» после того как он избил участника первомайской демонстрации в 2018 году.
Бывшему помощнику президента Франции Александру Беналля предъявили новые обвинения. Теперь его подозревают в незаконном ношении оружия, сообщает France Info со ссылкой на источники.
Причиной обвинений стало селфи Беналля, сделанное им во время президентской кампании Эмманюэля Макрона в 2017 году. На фото он был изображен с пистолетом в руках.
В 2018 году во время первомайской демонстрации Беналля избил одного из участников митинга. После чего его обвинили в «умышленном насилии» и «вмешательстве в деятельность государственных служб».
В связи с этим в августе 2018 года Беналля был уволен из администрации президента.