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17:24 (мск), источник: Коммерсантъ

В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек

Около 60 человек погибли после переворота парома на реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спасателям удалось вытащить из воды 30 человек, отметил телеканал Al Sumaria.

Большинство спасенных — женщины и дети, «которые не умели плавать». Источники Reuters сообщили, что на пароме находились более 100 человек. Спасательная операция продолжается.

Источник «РИА Новости» в органах безопасности страны назвал предварительной причиной крушения парома превышение разрешенного числа пассажиров. Второй причиной обозначили повышение уровня воды в реке Тигр из-за открытых шлюзов в плотине Мосул.

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