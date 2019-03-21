В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек
Около 60 человек погибли после переворота парома на реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Около 60 человек погибли после переворота парома на реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Спасателям удалось вытащить из воды 30 человек, отметил телеканал Al Sumaria.
Большинство спасенных — женщины и дети, «которые не умели плавать». Источники Reuters сообщили, что на пароме находились более 100 человек. Спасательная операция продолжается.
Источник «РИА Новости» в органах безопасности страны назвал предварительной причиной крушения парома превышение разрешенного числа пассажиров. Второй причиной обозначили повышение уровня воды в реке Тигр
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