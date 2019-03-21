Актер Петр Зайченко скончался в возрасте 75 лет

Источник: РИА "Новости"

«Это произошло сегодня, в 10:25 (9:25 мск — ред.) его не стало. У него ухудшилось состояние, у него был третий инфаркт», — цитирует ее ТАСС.

Петр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в селе Кайсацкое Волгоградской области. Российскому зрителю он известен по таким фильмам и сериалам, как «Парад планет», «Такси-блюз», «Дальнобойщики», «Тарас Бульба», «Мусульманин».

В 1998 году был удостоен звания Заслуженный артист России.