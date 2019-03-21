Актер Петр Зайченко скончался в возрасте 75 лет
Советский и российский актер Петр Зайченко умер 21 марта в одной из волгоградских больниц на 76-м году жизни. Об этом рассказала внучка артиста Ксения Амирова.
Советский и российский актер Петр Зайченко умер 21 марта в одной из волгоградских больниц на 76-м году жизни. Об этом рассказала внучка артиста Ксения Амирова.
«Это произошло сегодня, в 10:25 (9:25 мск — ред.) его не стало. У него ухудшилось состояние, у него был третий инфаркт», — цитирует ее ТАСС.
Петр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в селе Кайсацкое Волгоградской области. Российскому зрителю он известен по таким фильмам и сериалам, как «Парад планет», «Такси-блюз», «Дальнобойщики», «Тарас Бульба», «Мусульманин».
В 1998 году был удостоен звания Заслуженный артист России.
21 марта в Доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым, который скончался 19 марта в Боткинской больнице в возрасте 93 лет. Похоронили Хуциева в этот же день на Троекуровском кладбище, сообщает «Газета.ру».