Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище: как выглядит Крымская АЭС (фото)
Бизнесмен хотел скупить тысячи «Крузов» (GM отказал)
В сети появилось редкое фото мужа и дочки Кристины Орбакайте
Шпица с сыном, Курцын с женой на премьере мультфильма
Россиянка снесла свой дом из-за долгов
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
Саша Савельева улетела рожать за границу
Эвелина Бледанс: «Для сына каждый день в саду – испытание»
Подагра: первые симптомы
15 знаменитостей, которым не к лицу пластика
СМИ: что показало вскрытие тела Юлии Началовой
Елена Ваенга больна и больше не может петь - СМИ
Стало известно о проработке сценария оставления Путина у власти
Польша объяснила, почему не пригласила Путина
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Как живут люди, которые отвергли все технологии: фото
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
18:36 (мск), источник: Известия

Актер Петр Зайченко скончался в возрасте 75 лет

Советский и российский актер Петр Зайченко умер 21 марта в одной из волгоградских больниц на 76-м году жизни. Об этом рассказала внучка артиста Ксения Амирова.

Источник: РИА "Новости"

«Это произошло сегодня, в 10:25 (9:25 мск — ред.) его не стало. У него ухудшилось состояние, у него был третий инфаркт», — цитирует ее ТАСС.

Петр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в селе Кайсацкое Волгоградской области. Российскому зрителю он известен по таким фильмам и сериалам, как «Парад планет», «Такси-блюз», «Дальнобойщики», «Тарас Бульба», «Мусульманин».

В 1998 году был удостоен звания Заслуженный артист России.

21 марта в Доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым, который скончался 19 марта в Боткинской больнице в возрасте 93 лет. Похоронили Хуциева в этот же день на Троекуровском кладбище, сообщает «Газета.ру».

 Работа по корпусу: чего ждут в регионах от новых руководителей
Терпкий посол: почему Москва и Минск снова поругались
ЦИК отказался передавать мандат депутата Госдумы Грудинину
В Москве простились с Юлией Началовой
У «Мисс Москвы» отобрали титул впервые в истории конкурса
Американская фигуристка ударила соперницу коньком на разминке
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
13-летняя Анжела стала самой маленькой девочкой России
Второй за сутки губернатор попросил об отставке
Спорт
Китайские монстры отобрали у России золото чемпионата мира Тарасова и Морозов вновь остались без победы на главном старте. Не хватило даже мирового рекорда. Зато у России уже две медали!
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Масштабный сбой в ГИБДД: ничего не работает По неофициальной информации, неполадки длятся уже один-два часа, но в течение часа работу системы обещают восстановить
Кино
Чулпан Хаматова стала блондинкой ради роли Поклонники предполагают, что актриса снимается в образе Доктора Лизы
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой Вера Алдонина будет жить не с отцом
Леди
Собчак подтвердила роман с Богомоловым Впервые информация об отношениях 37-летней Собчак и 43-летнего Богомолова появилась в ноябре 2018-го.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь